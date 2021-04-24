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В Днепре неизвестные застрелили водителя Land Cruiser
В Днепре неизвестные застрелили водителя Land Cruiser
Неизвестные обстреляли автомобиль в центре украинского Днепра, погиб человек, правоохранители проводят спецоперацию по задержанию злоумышленника, сообщила... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T17:33
2021-04-24T17:43
криминал
днепр (город)
украина
происшествия
в мире
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КИЕВ, 24 апр - РИА Новости. Неизвестные обстреляли автомобиль в центре украинского Днепра, погиб человек, правоохранители проводят спецоперацию по задержанию злоумышленника, сообщила пресс-служба Нацполиции региона."В 14.42 (время совпадает с мск - ред.) в полицию поступило сообщение о том, что на площади Соборная в городе Днепр возникла перестрелка, в результате которой ранен мужчина. Выездом на место установлено, что неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, после чего с места происшествия скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи", - сообщается на сайте.Уточняется, что в настоящее время осмотр места происшествия продолжается, обстоятельства происшествия устанавливаются."Введена полицейская спецоперация. Следственным отделом по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", - отметили в полиции.Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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криминал, днепр (город), украина, происшествия, в мире

В Днепре неизвестные застрелили водителя Land Cruiser

17:33 24.04.2021 (обновлено: 17:43 24.04.2021)
 
© Фото : Відділ комунікації поліції Дніпропетровської областіВ Днепре неизвестные застрелили водителя Land Cruiser
В Днепре неизвестные застрелили водителя Land Cruiser - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© Фото : Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
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КИЕВ, 24 апр - РИА Новости. Неизвестные обстреляли автомобиль в центре украинского Днепра, погиб человек, правоохранители проводят спецоперацию по задержанию злоумышленника, сообщила пресс-служба Нацполиции региона.
"В 14.42 (время совпадает с мск - ред.) в полицию поступило сообщение о том, что на площади Соборная в городе Днепр возникла перестрелка, в результате которой ранен мужчина. Выездом на место установлено, что неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, после чего с места происшествия скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи", - сообщается на сайте.
Уточняется, что в настоящее время осмотр места происшествия продолжается, обстоятельства происшествия устанавливаются.
"Введена полицейская спецоперация. Следственным отделом по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", - отметили в полиции.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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