https://ria.ru/20210424/dnepr-1729782772.html

В Днепре неизвестные застрелили водителя Land Cruiser

В Днепре неизвестные застрелили водителя Land Cruiser

Неизвестные обстреляли автомобиль в центре украинского Днепра, погиб человек, правоохранители проводят спецоперацию по задержанию злоумышленника, сообщила... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T17:33

2021-04-24T17:33

2021-04-24T17:43

криминал

днепр (город)

украина

происшествия

в мире

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КИЕВ, 24 апр - РИА Новости. Неизвестные обстреляли автомобиль в центре украинского Днепра, погиб человек, правоохранители проводят спецоперацию по задержанию злоумышленника, сообщила пресс-служба Нацполиции региона."В 14.42 (время совпадает с мск - ред.) в полицию поступило сообщение о том, что на площади Соборная в городе Днепр возникла перестрелка, в результате которой ранен мужчина. Выездом на место установлено, что неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, после чего с места происшествия скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи", - сообщается на сайте.Уточняется, что в настоящее время осмотр места происшествия продолжается, обстоятельства происшествия устанавливаются."Введена полицейская спецоперация. Следственным отделом по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", - отметили в полиции.Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210301/napadenie-1599488596.html

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

криминал, днепр (город), украина, происшествия, в мире