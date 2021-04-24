https://ria.ru/20210424/diplomaty-1729729624.html

Депутат бундестага Гердт назвал виновных в разладе между Россией и Чехией

Депутат бундестага Гердт назвал виновных в разладе между Россией и Чехией

Дипломатический кризис, который назрел между Россией и Чехией, следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США, заявил в беседе с телеканалом... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T01:58

2021-04-24T01:58

2021-04-24T02:50

вальдемар гердт

россия

якуб кулганек

мария захарова

нато

мид чехии

джо байден

москва

чехия

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Дипломатический кризис, который назрел между Россией и Чехией, следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт.По его мнению, ухудшение отношений российско-чешских отношений совпало с приходом Джо Байдена к власти в Вашингтоне.Немецкий парламентарий отметил, что внешнеполитические решения Праги обусловлены "подчинением давлению той стороне, которой отказать нельзя".В конце прошлой недели чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Впоследствии Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. Позднее Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства России в Праге.МИД России назвал заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице абсурдными, голословными и надуманными. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что за высылкой российских дипломатов из Праги стоят Штаты и страны Европы, которые пытаются так решить свои внутренние проблемы.В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала российского посольства до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".

https://ria.ru/20210423/zakharova-1729724536.html

https://ria.ru/20210423/chekhiya-1729640346.html

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сша

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