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Вышел тизер нового сезона сериала "Декстер"
Вышел тизер нового сезона сериала "Декстер"
На официальной странице сериала "Декстер" (выходившего с 2006 по 2013 год) в Twitter опубликован тизер нового сезона. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T02:40
2021-04-24T02:40
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. На официальной странице сериала "Декстер" (выходившего с 2006 по 2013 год) в Twitter опубликован тизер нового сезона.На коротком видео показан воткнутый топор на фоне пламени. Голос Майкла Си Холла, исполнителя главной роли, за кадром торжественно объявляет: "Нет ничего лучше, чем вернуться к природе. Моей природе". Сериал завершился в 2013 год. Главный герой — застенчивый на первый взгляд мужчина по имени Декстер — работавший экспертом по брызгам крови в полиции, в свободное время он выслеживал преступников и жестоко разделывался с ними. Декстер был серийным убийцей, социопатом, которого отчим научил охотиться на других маньяков. О продолжении проекта было объявлено в октябре 2020 года. Новый сезон станет девятым по счету, в нем будет десять эпизодов. "Декстер" вернется на экраны осенью 2021.
https://ria.ru/20210419/kino-1728619068.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, кино и сериалы
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. На официальной странице сериала "Декстер" (выходившего с 2006 по 2013 год) в Twitter опубликован тизер нового сезона.
На коротком видео показан воткнутый топор на фоне пламени. Голос Майкла Си Холла, исполнителя главной роли, за кадром торжественно объявляет: "Нет ничего лучше, чем вернуться к природе. Моей природе".
Сериал завершился в 2013 год. Главный герой — застенчивый на первый взгляд мужчина по имени Декстер — работавший экспертом по брызгам крови в полиции, в свободное время он выслеживал преступников и жестоко разделывался с ними. Декстер был серийным убийцей, социопатом, которого отчим научил охотиться на других маньяков.
О продолжении проекта было объявлено в октябре 2020 года. Новый сезон станет девятым по счету, в нем будет десять эпизодов. "Декстер" вернется на экраны осенью 2021.