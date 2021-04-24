https://ria.ru/20210424/dexter-1729612656.html

Вышел тизер нового сезона сериала "Декстер"

Вышел тизер нового сезона сериала "Декстер"

На официальной странице сериала "Декстер" (выходившего с 2006 по 2013 год) в Twitter опубликован тизер нового сезона. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T02:40

2021-04-24T02:40

2021-04-24T02:40

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. На официальной странице сериала "Декстер" (выходившего с 2006 по 2013 год) в Twitter опубликован тизер нового сезона.На коротком видео показан воткнутый топор на фоне пламени. Голос Майкла Си Холла, исполнителя главной роли, за кадром торжественно объявляет: "Нет ничего лучше, чем вернуться к природе. Моей природе". Сериал завершился в 2013 год. Главный герой — застенчивый на первый взгляд мужчина по имени Декстер — работавший экспертом по брызгам крови в полиции, в свободное время он выслеживал преступников и жестоко разделывался с ними. Декстер был серийным убийцей, социопатом, которого отчим научил охотиться на других маньяков. О продолжении проекта было объявлено в октябре 2020 года. Новый сезон станет девятым по счету, в нем будет десять эпизодов. "Декстер" вернется на экраны осенью 2021.

https://ria.ru/20210419/kino-1728619068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы