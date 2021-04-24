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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210424/dexter-1729612656.html
Вышел тизер нового сезона сериала "Декстер"
Вышел тизер нового сезона сериала "Декстер"
На официальной странице сериала "Декстер" (выходившего с 2006 по 2013 год) в Twitter опубликован тизер нового сезона. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T02:40
2021-04-24T02:40
новости культуры
культура
кино и сериалы
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. На официальной странице сериала "Декстер" (выходившего с 2006 по 2013 год) в Twitter опубликован тизер нового сезона.На коротком видео показан воткнутый топор на фоне пламени. Голос Майкла Си Холла, исполнителя главной роли, за кадром торжественно объявляет: "Нет ничего лучше, чем вернуться к природе. Моей природе". Сериал завершился в 2013 год. Главный герой — застенчивый на первый взгляд мужчина по имени Декстер — работавший экспертом по брызгам крови в полиции, в свободное время он выслеживал преступников и жестоко разделывался с ними. Декстер был серийным убийцей, социопатом, которого отчим научил охотиться на других маньяков. О продолжении проекта было объявлено в октябре 2020 года. Новый сезон станет девятым по счету, в нем будет десять эпизодов. "Декстер" вернется на экраны осенью 2021.
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РИА Новости
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новости культуры, кино и сериалы

Вышел тизер нового сезона сериала "Декстер"

02:40 24.04.2021
 
© ShowtimeКадр из сериала "Декстер"
Кадр из сериала Декстер - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© Showtime
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. На официальной странице сериала "Декстер" (выходившего с 2006 по 2013 год) в Twitter опубликован тизер нового сезона.
На коротком видео показан воткнутый топор на фоне пламени. Голос Майкла Си Холла, исполнителя главной роли, за кадром торжественно объявляет: "Нет ничего лучше, чем вернуться к природе. Моей природе".
Сериал завершился в 2013 год. Главный герой — застенчивый на первый взгляд мужчина по имени Декстер — работавший экспертом по брызгам крови в полиции, в свободное время он выслеживал преступников и жестоко разделывался с ними. Декстер был серийным убийцей, социопатом, которого отчим научил охотиться на других маньяков.
О продолжении проекта было объявлено в октябре 2020 года. Новый сезон станет девятым по счету, в нем будет десять эпизодов. "Декстер" вернется на экраны осенью 2021.
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