"Путин снова переиграл Запад": британцы оценили завершение учений России

Читатели британской газеты Times прокомментировали завершение учений на юге и западе России. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T03:55

2021-04-24T03:55

2021-04-24T12:15

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты Times прокомментировали завершение учений на юге и западе России.Издание опубликовало материал об отводе российских подразделений в места постоянной дислокации после завершения военных маневров. По мнению газеты, это должно снизить напряжение на востоке Украины.Многие читатели положительно оценили действия российского руководства."Действия Путина потрясли Западную Европу и заставили напрячься США. Украина — это не та высота, за которую НАТО готова проливать кровь. А вот для России она имеет экзистенциальное значение. Теперь это все понятно", — подробно высказался This week I have been mostly reading Mad Mel."Отличное выполненное Путиным упражнение! Путин ясно продемонстрировал, что может делать все что хочет, несмотря на заявления Байдена!" — добавил Woodburner.Но некоторые читатели оставили комментарии с ярко выраженной антироссийской позицией."Если русские продолжат эти свои маневры, их экономика просто взорвется, как экономика СССР. Жду не дождусь!" — написал Le Stent.Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска, задействованные при внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страныСтраны Запада в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы усиления "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В США заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск России в Крыму и на границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что Москва перемещает войска в пределах собственной территории и на свое усмотрение. Представитель Кремля подчеркнул, что это никому не угрожает и не должно никого волновать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

