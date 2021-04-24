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"Путин снова переиграл Запад": британцы оценили завершение учений России
"Путин снова переиграл Запад": британцы оценили завершение учений России
Читатели британской газеты Times прокомментировали завершение учений на юге и западе России. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T03:55
2021-04-24T12:15
россия
нато
дмитрий песков
сергей шойгу
великобритания
москва
сша
грузия
украина
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"Путин снова переиграл Запад": британцы восхитились действиями Кремля
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты Times прокомментировали завершение учений на юге и западе России.Издание опубликовало материал об отводе российских подразделений в места постоянной дислокации после завершения военных маневров. По мнению газеты, это должно снизить напряжение на востоке Украины.Многие читатели положительно оценили действия российского руководства."Действия Путина потрясли Западную Европу и заставили напрячься США. Украина — это не та высота, за которую НАТО готова проливать кровь. А вот для России она имеет экзистенциальное значение. Теперь это все понятно", — подробно высказался This week I have been mostly reading Mad Mel."Отличное выполненное Путиным упражнение! Путин ясно продемонстрировал, что может делать все что хочет, несмотря на заявления Байдена!" — добавил Woodburner.Но некоторые читатели оставили комментарии с ярко выраженной антироссийской позицией."Если русские продолжат эти свои маневры, их экономика просто взорвется, как экономика СССР. Жду не дождусь!" — написал Le Stent.Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска, задействованные при внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страныСтраны Запада в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы усиления "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В США заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск России в Крыму и на границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что Москва перемещает войска в пределах собственной территории и на свое усмотрение. Представитель Кремля подчеркнул, что это никому не угрожает и не должно никого волновать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, нато, дмитрий песков, сергей шойгу, великобритания, москва, сша, грузия, украина, в мире

"Путин снова переиграл Запад": британцы оценили завершение учений России

03:55 24.04.2021 (обновлено: 12:15 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКомплексные тактико-специальные учения
Комплексные тактико-специальные учения - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты Times прокомментировали завершение учений на юге и западе России.
Издание опубликовало материал об отводе российских подразделений в места постоянной дислокации после завершения военных маневров. По мнению газеты, это должно снизить напряжение на востоке Украины.
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Многие читатели положительно оценили действия российского руководства.

"Россия ясно все всем показала, и теперь ее войска могут возвращаться домой", — отметил Oldbolter.

"Действия Путина потрясли Западную Европу и заставили напрячься США. Украина — это не та высота, за которую НАТО готова проливать кровь. А вот для России она имеет экзистенциальное значение. Теперь это все понятно", — подробно высказался This week I have been mostly reading Mad Mel.
"Путин еще раз переиграл Запад!" — восхитился Kevin Laughlin.
"Отличное выполненное Путиным упражнение! Путин ясно продемонстрировал, что может делать все что хочет, несмотря на заявления Байдена!" — добавил Woodburner.

"А НАТО прекратила свои военные учения поблизости от России? Если да, и если альянс даст Путину заверения, что не примет Украину и Белоруссию в НАТО, тогда у него есть все причины для того, чтобы отвести свои войска", — предположил Hin Lee.

Но некоторые читатели оставили комментарии с ярко выраженной антироссийской позицией.
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"Если русские продолжат эти свои маневры, их экономика просто взорвется, как экономика СССР. Жду не дождусь!" — написал Le Stent.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска, задействованные при внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны
Страны Запада в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы усиления "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В США заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск России в Крыму и на границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что Москва перемещает войска в пределах собственной территории и на свое усмотрение. Представитель Кремля подчеркнул, что это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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