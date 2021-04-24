https://ria.ru/20210424/bol-1729731332.html
Названа неожиданная причина головных болей
Названа неожиданная причина головных болей
Врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Лилия Кузьменкова в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила о связи прикуса с головными болями. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T03:00
2021-04-24T03:00
2021-04-24T03:00
лилия кузьменкова
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Лилия Кузьменкова в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила о связи прикуса с головными болями.По словам собеседницы радио, причины этой проблемы нередко неверно трактуют.Медик заявила, что 60 процентов проблем с головной болью возникает именно из-за этого дефекта.
https://ria.ru/20210413/rodinka-1728002742.html
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лилия кузьменкова, россия, здоровье, общество