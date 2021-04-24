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В Госдепе прокомментировали беспорядки в Иерусалиме
В Госдепе прокомментировали беспорядки в Иерусалиме
США обеспокоены насилием в Иерусалиме, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T02:39
2021-04-24T02:39
вашингтон
красный полумесяц
нед прайс
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в мире
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. США обеспокоены насилием в Иерусалиме, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы призываем к спокойствию и единству и призываем власти обеспечить безопасность и права всех в Иерусалиме", - добавил он.Массовые беспорядки произошли в четверг у Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима, полиция пыталась предотвратить столкновения между арабской и еврейской молодежью, сообщила пресс-служба ведомства.Первые столкновения вспыхнули после окончания вечерней молитвы месяца Рамадан, когда сотни молодых мусульман устроили демонстрацию у Шхемских ворот Старого города и начали бросать в полицейских камни.Одновременно, по сообщениям израильских СМИ, к месту беспорядков выдвинулась колонна крайне правой израильской молодежи, полиция сообщила, что предприняла меры, чтобы не допустить столкновений между двумя радикальными группами.По заявлению Красного полумесяца, в результате столкновений были ранены 105 человек, из них 22 были доставлены в больницу. Полиция Израиля в пятницу утром сообщила, что в результате беспорядков более 50 человек были задержаны.
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вашингтон, красный полумесяц, нед прайс, иерусалим, сша, в мире

В Госдепе прокомментировали беспорядки в Иерусалиме

02:39 24.04.2021
 
© JAAFAR ASHTIYEHПротесты на Западном берегу реки Иордан
Протесты на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© JAAFAR ASHTIYEH
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. США обеспокоены насилием в Иерусалиме, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Мы глубоко обеспокоены эскалацией насилия в Иерусалиме. Следует твердо отвергать риторику протестующих экстремистов, которые скандируют полные ненависти и призывающие к насилию слоганы", - написал Прайс в Twitter.

"Мы призываем к спокойствию и единству и призываем власти обеспечить безопасность и права всех в Иерусалиме", - добавил он.
Массовые беспорядки произошли в четверг у Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима, полиция пыталась предотвратить столкновения между арабской и еврейской молодежью, сообщила пресс-служба ведомства.
Первые столкновения вспыхнули после окончания вечерней молитвы месяца Рамадан, когда сотни молодых мусульман устроили демонстрацию у Шхемских ворот Старого города и начали бросать в полицейских камни.
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Одновременно, по сообщениям израильских СМИ, к месту беспорядков выдвинулась колонна крайне правой израильской молодежи, полиция сообщила, что предприняла меры, чтобы не допустить столкновений между двумя радикальными группами.
По заявлению Красного полумесяца, в результате столкновений были ранены 105 человек, из них 22 были доставлены в больницу. Полиция Израиля в пятницу утром сообщила, что в результате беспорядков более 50 человек были задержаны.
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