https://ria.ru/20210424/besporyadki-1729731109.html

В Госдепе прокомментировали беспорядки в Иерусалиме

В Госдепе прокомментировали беспорядки в Иерусалиме

США обеспокоены насилием в Иерусалиме, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T02:39

2021-04-24T02:39

2021-04-24T02:39

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красный полумесяц

нед прайс

иерусалим

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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. США обеспокоены насилием в Иерусалиме, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы призываем к спокойствию и единству и призываем власти обеспечить безопасность и права всех в Иерусалиме", - добавил он.Массовые беспорядки произошли в четверг у Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима, полиция пыталась предотвратить столкновения между арабской и еврейской молодежью, сообщила пресс-служба ведомства.Первые столкновения вспыхнули после окончания вечерней молитвы месяца Рамадан, когда сотни молодых мусульман устроили демонстрацию у Шхемских ворот Старого города и начали бросать в полицейских камни.Одновременно, по сообщениям израильских СМИ, к месту беспорядков выдвинулась колонна крайне правой израильской молодежи, полиция сообщила, что предприняла меры, чтобы не допустить столкновений между двумя радикальными группами.По заявлению Красного полумесяца, в результате столкновений были ранены 105 человек, из них 22 были доставлены в больницу. Полиция Израиля в пятницу утром сообщила, что в результате беспорядков более 50 человек были задержаны.

https://ria.ru/20210308/izrail-1600330634.html

https://ria.ru/20210417/izrail-1728682197.html

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вашингтон, красный полумесяц, нед прайс, иерусалим, сша, в мире