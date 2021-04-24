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Эксперты назвали основные причины потери банками лицензии
Эксперты назвали основные причины потери банками лицензии
Почти сто российских банков покинуло рынок с начала 2019 года - самыми частыми причинами стали нарушение "антиотмывочного" законодательства, искусственное... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T09:11
2021-04-24T09:27
россия
отзыв лицензии у ряда российских банков
эксперт ра
экономика
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Почти сто российских банков покинуло рынок с начала 2019 года - самыми частыми причинами стали нарушение "антиотмывочного" законодательства, искусственное поддержание нормативов и присоединение к другим кредитным организациям, рассказали РИА Новости в рейтинговом агентстве "Эксперт РА"."В рассматриваемом периоде - с 1 января 2019 года по 20 апреля 2021 года - рынок покинули 97 кредитных организаций. Из них у 55 была отозвана лицензия, 25 организаций присоединились к другим игрокам, 16 прекратили деятельность после добровольной ликвидации, и одна организация сдала банковскую лицензию и перешла в статус микрофинансовой компании", - подсчитали эксперты.Отмечается, что из 55 отзывов лицензий 28 случаев произошли в 2019 году, 16 - в прошлом году, 11 - в текущем году. По результатам анализа пресс-релизов Банка России, чаще всего у банков отзывались лицензии из-за нарушения "антиотмывочного" законодательства (29 случаев), проведения непрозрачных "схемных" операций для искусственного поддержания нормативов (28 случаев), потери капитала или нарушения регуляторных нормативов (18 случаев) и вывода активов (6 случаев)."Во многих случаях имеет место сочетаний нескольких оснований для крайних регуляторных мер. Особенностью последних нескольких месяцев является то, что в основаниях для отзыва лицензии отдельно стала выделяться вовлеченность банка в проведение операций в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов", - добавили аналитики.Одним из распространенных способов владельцев банков выйти из бизнеса является слияние с другой кредитной организацией: в 2019 году таким вариантом воспользовались 11 кредитных организаций, в 2020 году - 13 организаций, за 2021 год - пока один банк. Самыми активными игроками по сделкам слияния и поглощения эксперты называют банк "Зенит", Совкомбанк и Джей энд Ти Банк - в результате присоединения к ним лицензию сдали 8 кредитных организаций.Собственники кредитных организаций также добровольно сдают лицензии: по этой причине три банка покинули рынок в 2019 году, девять - в 2020 году, четыре - в 2021 году. Причинами такого решения со стороны собственников эксперты считают отсутствие устойчивой клиентской базы, высокую волатильность средств клиентов и финансового результата, низкую рентабельность и высокие затраты на поддержку деятельности.Директор по валидации агентства "Эксперт РА" Виталий Соболь сообщил, что ждет дальнейшей консолидации рынка. "Регуляторная активность с начала весны этого года высока, количество добровольных уходов с рынка также растет год к году. Оценивать перспективы рынка слияний сложнее, но и здесь мы не видим пока причин для остановки", - отметил он, добавив, что и добровольная сдача лицензий продолжится - количество банков, которые являются "обузой" для собственников, довольно велико.
https://ria.ru/20210218/banki-1597934601.html
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россия, отзыв лицензии у ряда российских банков, эксперт ра, экономика

Эксперты назвали основные причины потери банками лицензии

09:11 24.04.2021 (обновлено: 09:27 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВывеска банка
Вывеска банка - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Почти сто российских банков покинуло рынок с начала 2019 года - самыми частыми причинами стали нарушение "антиотмывочного" законодательства, искусственное поддержание нормативов и присоединение к другим кредитным организациям, рассказали РИА Новости в рейтинговом агентстве "Эксперт РА".
"В рассматриваемом периоде - с 1 января 2019 года по 20 апреля 2021 года - рынок покинули 97 кредитных организаций. Из них у 55 была отозвана лицензия, 25 организаций присоединились к другим игрокам, 16 прекратили деятельность после добровольной ликвидации, и одна организация сдала банковскую лицензию и перешла в статус микрофинансовой компании", - подсчитали эксперты.
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Отмечается, что из 55 отзывов лицензий 28 случаев произошли в 2019 году, 16 - в прошлом году, 11 - в текущем году. По результатам анализа пресс-релизов Банка России, чаще всего у банков отзывались лицензии из-за нарушения "антиотмывочного" законодательства (29 случаев), проведения непрозрачных "схемных" операций для искусственного поддержания нормативов (28 случаев), потери капитала или нарушения регуляторных нормативов (18 случаев) и вывода активов (6 случаев).
"Во многих случаях имеет место сочетаний нескольких оснований для крайних регуляторных мер. Особенностью последних нескольких месяцев является то, что в основаниях для отзыва лицензии отдельно стала выделяться вовлеченность банка в проведение операций в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов", - добавили аналитики.
Одним из распространенных способов владельцев банков выйти из бизнеса является слияние с другой кредитной организацией: в 2019 году таким вариантом воспользовались 11 кредитных организаций, в 2020 году - 13 организаций, за 2021 год - пока один банк. Самыми активными игроками по сделкам слияния и поглощения эксперты называют банк "Зенит", Совкомбанк и Джей энд Ти Банк - в результате присоединения к ним лицензию сдали 8 кредитных организаций.
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Собственники кредитных организаций также добровольно сдают лицензии: по этой причине три банка покинули рынок в 2019 году, девять - в 2020 году, четыре - в 2021 году. Причинами такого решения со стороны собственников эксперты считают отсутствие устойчивой клиентской базы, высокую волатильность средств клиентов и финансового результата, низкую рентабельность и высокие затраты на поддержку деятельности.
Директор по валидации агентства "Эксперт РА" Виталий Соболь сообщил, что ждет дальнейшей консолидации рынка. "Регуляторная активность с начала весны этого года высока, количество добровольных уходов с рынка также растет год к году. Оценивать перспективы рынка слияний сложнее, но и здесь мы не видим пока причин для остановки", - отметил он, добавив, что и добровольная сдача лицензий продолжится - количество банков, которые являются "обузой" для собственников, довольно велико.
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РоссияОтзыв лицензии у ряда российских банковЭксперт РАЭкономика
 
 
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