https://ria.ru/20210424/arest-1729780039.html
В Якутии арестовали сотрудницу органов опеки, причастную к гибели детей
В Якутии арестовали сотрудницу органов опеки, причастную к гибели детей
Сотруднице органов опеки, обвиняемой в халатности, повлекшей смерть двоих детей в Якутии, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщается на сайте... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T17:15
2021-04-24T17:15
2021-04-24T17:15
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Сотруднице органов опеки, обвиняемой в халатности, повлекшей смерть двоих детей в Якутии, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Ранее сообщалось, что уголовное дело о халатности сотрудников органов опеки и попечительства завели в Следственном комитете (СК) России после убийства отцом двух детей в Якутии.По данным следствия, 15 апреля в орган опеки и попечительства администрации Булунского района поступило сообщение от жительницы села Таймылыр о том, что ее муж угрожает убить своих сыновей в возрасте 1-го года и 2-х лет. Несмотря на осведомленность о нахождении детей в опасности, сотрудница опеки не приняла никаких мер для их изоляции, что привело к их гибели."Женщина была задержана, ей предъявлено обвинение. Свою вину она признала в полном объеме. 24 апреля 2021 года по ходатайству следственных органов СК России суд избрал меру пресечения обвиняемой в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователи устанавливают причины произошедшего. Расследование дела продолжается.
https://ria.ru/20210419/opeka-1728874811.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Сотруднице органов опеки, обвиняемой в халатности, повлекшей смерть двоих детей в Якутии, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Ранее сообщалось, что уголовное дело о халатности сотрудников органов опеки и попечительства завели в Следственном комитете (СК
) России
после убийства отцом двух детей в Якутии.
По данным следствия, 15 апреля в орган опеки и попечительства администрации Булунского района поступило сообщение от жительницы села Таймылыр о том, что ее муж угрожает убить своих сыновей в возрасте 1-го года и 2-х лет. Несмотря на осведомленность о нахождении детей в опасности, сотрудница опеки не приняла никаких мер для их изоляции, что привело к их гибели.
"Женщина была задержана, ей предъявлено обвинение. Свою вину она признала в полном объеме. 24 апреля 2021 года по ходатайству следственных органов СК России суд избрал меру пресечения обвиняемой в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи устанавливают причины произошедшего. Расследование дела продолжается.