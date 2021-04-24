https://ria.ru/20210424/arest-1729780039.html

В Якутии арестовали сотрудницу органов опеки, причастную к гибели детей

В Якутии арестовали сотрудницу органов опеки, причастную к гибели детей

Сотруднице органов опеки, обвиняемой в халатности, повлекшей смерть двоих детей в Якутии, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщается на сайте... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T17:15

2021-04-24T17:15

2021-04-24T17:15

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Сотруднице органов опеки, обвиняемой в халатности, повлекшей смерть двоих детей в Якутии, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Ранее сообщалось, что уголовное дело о халатности сотрудников органов опеки и попечительства завели в Следственном комитете (СК) России после убийства отцом двух детей в Якутии.По данным следствия, 15 апреля в орган опеки и попечительства администрации Булунского района поступило сообщение от жительницы села Таймылыр о том, что ее муж угрожает убить своих сыновей в возрасте 1-го года и 2-х лет. Несмотря на осведомленность о нахождении детей в опасности, сотрудница опеки не приняла никаких мер для их изоляции, что привело к их гибели."Женщина была задержана, ей предъявлено обвинение. Свою вину она признала в полном объеме. 24 апреля 2021 года по ходатайству следственных органов СК России суд избрал меру пресечения обвиняемой в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователи устанавливают причины произошедшего. Расследование дела продолжается.

https://ria.ru/20210419/opeka-1728874811.html

https://ria.ru/20210315/nasilie-1601368305.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия