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Кинолог назвал бесполезные для собак аксессуары
Кинолог назвал бесполезные для собак аксессуары
Модная одежда и нефункциональные аксессуары для собак являются пустой тратой денег – собака может обойтись без них, рассказал РИА Новости президент Российской... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T03:17
2021-04-24T03:17
россия
владимир голубев
собаки
москва
общество
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Модная одежда и нефункциональные аксессуары для собак являются пустой тратой денег – собака может обойтись без них, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.По словам Голубева, худи с капюшоном, карнавальный костюм, аккуратные бабочки, банданы и футболки – это то, без чего может прожить любая собака. "В большинстве случаев, это – пустая трата денег. Вместо покупки очередного модного кардигана для собаки, порадуйте её полезным лакомством или пополните свой гардероб", - сказал кинолог.Помимо того, что такие аксессуары не несут практической пользы, они могут здорово раздражать животное и даже быть опасными для собаки, если она попробует их на зуб, что может создать ей проблемы с желудочно-кишечным трактом. "В лучшем случае, ваш питомец смиренно позволит надеть на себя очередной модный аксессуар, в худшем – будет испытывать трудности при движении или причинит себе вред", – пояснил Голубев.Эксперт назвал подобные аксессуары больше забавой для владельца, чем реальной потребностью питомца. Выбирая любой аксессуар для собаки, Голубев рекомендовал всегда обращать внимание на его функциональность и полезность. К нужным аксессуарам он отнес: поводок, намордник и ошейник, миски для воды и еды, лежанку для отдыха и косметические аксессуары: щетки, инструменты для тримминга, когтерезы, шампунь и зубную щетку."Если вы большой любитель шопинга, останавливайтесь на тех марках, ассортимент которых предельно функционален: у них вы не найдете милых пижам и бесполезных галстуков. Вы можете приобрести дождевик, непромокаемую ветровку или свитер для прогулок в холодную, дождливую, ветреную погоду. Также будет полезным приобрести удобную обувь для прогулок зимой: она защитит собаку от реагентов и травм. Поверьте, вашу любовь питомец почувствует через вашу заботу, внимание, занятия и ежедневные качественные прогулки, а не через новый аксессуар люксового бренда", - сказал кинолог.
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россия, владимир голубев, собаки, москва, общество

Кинолог назвал бесполезные для собак аксессуары

03:17 24.04.2021
 
© Pixabay / Pixabay / Malen Billoni AhumadaСобака породы акита-ину
Собака породы акита-ину - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© Pixabay / Pixabay / Malen Billoni Ahumada
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Модная одежда и нефункциональные аксессуары для собак являются пустой тратой денег – собака может обойтись без них, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"Собаки не следят за модой и точно могут обойтись без намордника в виде утиного клюва или бабочки на ошейнике. Выбор того или иного аксессуары всегда делает хозяин, и он не всегда правильный. Например, поводок и ошейник – это необходимые полезные вещи. Если хозяин хочет их приукрасить стразами или бантиками, не будет ничего страшного, но практической пользы от таких аксессуаров нет", – сказал он.
По словам Голубева, худи с капюшоном, карнавальный костюм, аккуратные бабочки, банданы и футболки – это то, без чего может прожить любая собака. "В большинстве случаев, это – пустая трата денег. Вместо покупки очередного модного кардигана для собаки, порадуйте её полезным лакомством или пополните свой гардероб", - сказал кинолог.
Помимо того, что такие аксессуары не несут практической пользы, они могут здорово раздражать животное и даже быть опасными для собаки, если она попробует их на зуб, что может создать ей проблемы с желудочно-кишечным трактом. "В лучшем случае, ваш питомец смиренно позволит надеть на себя очередной модный аксессуар, в худшем – будет испытывать трудности при движении или причинит себе вред", – пояснил Голубев.
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Эксперт назвал подобные аксессуары больше забавой для владельца, чем реальной потребностью питомца. Выбирая любой аксессуар для собаки, Голубев рекомендовал всегда обращать внимание на его функциональность и полезность. К нужным аксессуарам он отнес: поводок, намордник и ошейник, миски для воды и еды, лежанку для отдыха и косметические аксессуары: щетки, инструменты для тримминга, когтерезы, шампунь и зубную щетку.
"Если вы большой любитель шопинга, останавливайтесь на тех марках, ассортимент которых предельно функционален: у них вы не найдете милых пижам и бесполезных галстуков. Вы можете приобрести дождевик, непромокаемую ветровку или свитер для прогулок в холодную, дождливую, ветреную погоду. Также будет полезным приобрести удобную обувь для прогулок зимой: она защитит собаку от реагентов и травм. Поверьте, вашу любовь питомец почувствует через вашу заботу, внимание, занятия и ежедневные качественные прогулки, а не через новый аксессуар люксового бренда", - сказал кинолог.
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