https://ria.ru/20210424/akita-1729782280.html
Японцев восхитил российский тренд, заданный Путиным
Японцев восхитил российский тренд, заданный Путиным
Читатели японского бизнес-журнала President Online поблагодарили Владимира Путина за введенный в России тренд на собак породы акита-ину. По мнению многих из... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T17:33
2021-04-24T17:33
2021-04-24T17:58
россия
домашние животные
собаки
владимир путин
москва
япония
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в мире
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Японцы решили отказаться от "мечты" из-за Путина
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели японского бизнес-журнала President Online поблагодарили Владимира Путина за введенный в России тренд на собак породы акита-ину. По мнению многих из них, в другой стране эти животные чувствуют себя комфортнее.В статье журналиста Кэнгро Нагоси упоминается о собаке российского лидера по кличке Юмэ, что в переводе с японского языка означает "Мечта". Питомец появился у Путина в 2012 году — так губернатор префектуры Акита Норихиса Сатакэ поблагодарил Москву за помощь в устранении последствий Великого восточно-японского землетрясения.Пользователи отметили, что собаки этой породы, вероятнее всего, стали популярными среди россиян благодаря питомцу Путина."Большие собаки акита-ину — не для наших стесненных жилищ. Если им хорошо в просторной и широкой России — то и хорошо! Пусть порода развивается там!" — написал один из них."Мне кажется, что в Японии им тесно и жарко. Вот в России простор и прохлада, и им там, наверное, значительно лучше", — поддержали его в комментариях."Президент Путин! Спасибо за то, что держите у себя собаку японской породы акита-ину по имени Юмэ. Это здорово!" — обратился один из читателей к российскому лидеру."Россияне интересуются Японией и многое любят в нашей культуре", — отметил пользователь."А мне нравится, что в России так быстро растет число собак японских пород. Это же соприкосновение культур", — обрадовался читатель.В комментариях также вспомнили и о другой "звездной" собаке по кличке Масару, принадлежащей фигуристке Алине Загитовой. Одна из пользовательниц призналась, что узнала о питомце Путина позже, чем о собаке олимпийской чемпионки.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20201119/alina-zagitova-1585409122.html
https://ria.ru/20200918/akita-inu-1577452126.html
https://ria.ru/20201210/akita-inu-1588661127.html
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россия, домашние животные, собаки, владимир путин, москва, япония, животные, в мире
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости.
Читатели японского бизнес-журнала President Online
поблагодарили Владимира Путина
за введенный в России
тренд на собак породы акита-ину. По мнению многих из них, в другой стране эти животные чувствуют себя комфортнее.
В статье журналиста Кэнгро Нагоси упоминается о собаке российского лидера по кличке Юмэ, что в переводе с японского языка означает "Мечта". Питомец появился у Путина в 2012 году — так губернатор префектуры Акита
Норихиса Сатакэ поблагодарил Москву за помощь в устранении последствий Великого восточно-японского землетрясения.
Пользователи отметили, что собаки этой породы, вероятнее всего, стали популярными среди россиян благодаря питомцу Путина.
"Большие собаки акита-ину — не для наших стесненных жилищ. Если им хорошо в просторной и широкой России — то и хорошо! Пусть порода развивается там!" — написал один из них.
"Мне кажется, что в Японии
им тесно и жарко. Вот в России простор и прохлада, и им там, наверное, значительно лучше", — поддержали его в комментариях.
"Президент Путин! Спасибо за то, что держите у себя собаку японской породы акита-ину по имени Юмэ. Это здорово!" — обратился один из читателей к российскому лидеру.
"Россияне интересуются Японией и многое любят в нашей культуре", — отметил пользователь.
"А мне нравится, что в России так быстро растет число собак японских пород. Это же соприкосновение культур", — обрадовался читатель.
В комментариях также вспомнили и о другой "звездной" собаке по кличке Масару, принадлежащей фигуристке Алине Загитовой. Одна из пользовательниц призналась, что узнала о питомце Путина позже, чем о собаке олимпийской чемпионки.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>