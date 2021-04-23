https://ria.ru/20210423/zakon-1729634073.html

Закон о наказах избирателей усовершенствовали в Воронежской области

Закон о наказах избирателей усовершенствовали в Воронежской области

Воронежская областная дума усовершенствовала региональный закон о наказах избирателей, сообщает в пятницу региональное заксобрание. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T14:11

2021-04-23T14:11

2021-04-23T14:33

воронежская область

владимир нетесов

воронежская областная дума

политика

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ВОРОНЕЖ, 23 апр - РИА Новости. Воронежская областная дума усовершенствовала региональный закон о наказах избирателей, сообщает в пятницу региональное заксобрание.Соответствующие изменения в закон "О наказах избирателей депутатам Воронежской областной думы" были утверждены в ходе десятого заседания регионального заксобрания. Как рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, корректировки направлены на совершенствование института наказов избирателей, которые являются одной из форм выражения и реализации интересов населения. В новой редакции закона уточняется порядок внесения, рассмотрения, утверждения и контроля за исполнением наказов избирателей депутатам и кандидатам в депутаты, полученных в период избирательной кампании и в течение срока полномочий народных избранников.По его словам, также в законе четко прописан механизм финансирования мероприятий по исполнению наказов, требующих выделения средств областного бюджета на их реализацию.Расходы на реализацию наказов избирателей будут включены в закон об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Объем средств, направляемых на их исполнение, будет учитываться в составе отдельного приложения к указанному закону.Депутаты Воронежской областной думы ежегодно через средства массовой информации будут информировать избирателей об исполнении наказов в срок до 15 июля года, следующего за отчетным. Парламентарии также дополнили законопроект статьей, предусматривающей контроль за исполнением наказов избирателей, включенных в план мероприятий по их выполнению. Такой контроль будет осуществляться в рамках заслушивания депутатами ежегодного отчета губернатора, а также руководителей исполнительных органов государственной власти Воронежской области в рамках "часа исполнительной власти" и с помощью направления парламентских и депутатских запросов.

https://ria.ru/20210422/aktsiya-1729537278.html

https://ria.ru/20210416/schenki-1728664336.html

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владимир нетесов, воронежская областная дума, политика