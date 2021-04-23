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Воронежская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Воронежская область
https://ria.ru/20210423/zakon-1729634073.html
Закон о наказах избирателей усовершенствовали в Воронежской области
Закон о наказах избирателей усовершенствовали в Воронежской области
Воронежская областная дума усовершенствовала региональный закон о наказах избирателей, сообщает в пятницу региональное заксобрание. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:11
2021-04-23T14:33
воронежская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
политика
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ВОРОНЕЖ, 23 апр - РИА Новости. Воронежская областная дума усовершенствовала региональный закон о наказах избирателей, сообщает в пятницу региональное заксобрание.Соответствующие изменения в закон "О наказах избирателей депутатам Воронежской областной думы" были утверждены в ходе десятого заседания регионального заксобрания. Как рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, корректировки направлены на совершенствование института наказов избирателей, которые являются одной из форм выражения и реализации интересов населения. В новой редакции закона уточняется порядок внесения, рассмотрения, утверждения и контроля за исполнением наказов избирателей депутатам и кандидатам в депутаты, полученных в период избирательной кампании и в течение срока полномочий народных избранников.По его словам, также в законе четко прописан механизм финансирования мероприятий по исполнению наказов, требующих выделения средств областного бюджета на их реализацию.Расходы на реализацию наказов избирателей будут включены в закон об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Объем средств, направляемых на их исполнение, будет учитываться в составе отдельного приложения к указанному закону.Депутаты Воронежской областной думы ежегодно через средства массовой информации будут информировать избирателей об исполнении наказов в срок до 15 июля года, следующего за отчетным. Парламентарии также дополнили законопроект статьей, предусматривающей контроль за исполнением наказов избирателей, включенных в план мероприятий по их выполнению. Такой контроль будет осуществляться в рамках заслушивания депутатами ежегодного отчета губернатора, а также руководителей исполнительных органов государственной власти Воронежской области в рамках "часа исполнительной власти" и с помощью направления парламентских и депутатских запросов.
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владимир нетесов, воронежская областная дума, политика

Закон о наказах избирателей усовершенствовали в Воронежской области

14:11 23.04.2021 (обновлено: 14:33 23.04.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской областиВид на здание областной думы Воронежской области
Вид на здание областной думы Воронежской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской области
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ВОРОНЕЖ, 23 апр - РИА Новости. Воронежская областная дума усовершенствовала региональный закон о наказах избирателей, сообщает в пятницу региональное заксобрание.
Соответствующие изменения в закон "О наказах избирателей депутатам Воронежской областной думы" были утверждены в ходе десятого заседания регионального заксобрания. Как рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, корректировки направлены на совершенствование института наказов избирателей, которые являются одной из форм выражения и реализации интересов населения. В новой редакции закона уточняется порядок внесения, рассмотрения, утверждения и контроля за исполнением наказов избирателей депутатам и кандидатам в депутаты, полученных в период избирательной кампании и в течение срока полномочий народных избранников.
"Благодаря новому механизму реализации наказов, закрепленному законодательно, мы сможем более эффективно и оперативно решать волнующие избирателей проблемы. В частности, теперь для оформления наказов необходимо будет провести собрание не менее 50 граждан – в сельских поселениях, не менее 70 граждан – в городских поселениях, не менее 100 граждан – в городских округах. Ранее законом требовалось организовать собрание не менее 300 избирателей в любом населенном пункте, что было довольно сложно, особенно для небольших сел", – отметил Нетёсов.
По его словам, также в законе четко прописан механизм финансирования мероприятий по исполнению наказов, требующих выделения средств областного бюджета на их реализацию.
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Расходы на реализацию наказов избирателей будут включены в закон об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Объем средств, направляемых на их исполнение, будет учитываться в составе отдельного приложения к указанному закону.
Депутаты Воронежской областной думы ежегодно через средства массовой информации будут информировать избирателей об исполнении наказов в срок до 15 июля года, следующего за отчетным. Парламентарии также дополнили законопроект статьей, предусматривающей контроль за исполнением наказов избирателей, включенных в план мероприятий по их выполнению. Такой контроль будет осуществляться в рамках заслушивания депутатами ежегодного отчета губернатора, а также руководителей исполнительных органов государственной власти Воронежской области в рамках "часа исполнительной власти" и с помощью направления парламентских и депутатских запросов.
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