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Полиция не задерживала координатора ростовского штаба Навального
Полиция не задерживала координатора ростовского штаба Навального
Краснодарская полиция не задерживала координатора штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону Ксению Середкину, сообщает ГУМВД по Кубани. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:46
2021-04-23T14:46
сергей мышак
алексей навальный
ейск
происшествия
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КРАСНОДАР, 23 апр - РИА Новости. Краснодарская полиция не задерживала координатора штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону Ксению Середкину, сообщает ГУМВД по Кубани.Середкина ночью написала в Twitter, что несколько мужчин увозят ее в неизвестном направлении. Спустя пару часов она сообщила, что ее отпустили, идет домой из Широчанки, посёлка в Ейском районе Краснодарского края, и опубликовала фото руки с царапинами. Полиция начала проверку."Сегодня в ряде СМИ и сети интернет получила распространение информация о якобы задержании сотрудниками полиции в городе Ейске гражданки К. Середкиной. Указанная информация не соответствует действительности. Сотрудники полиции не задерживали вышеупомянутую гражданку", - сообщила пресс-служба ГУМВД.Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак заявил РИА Новости, что по данному факту к нему обращений не было.
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сергей мышак, алексей навальный, ейск, происшествия

Полиция не задерживала координатора ростовского штаба Навального

14:46 23.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОДАР, 23 апр - РИА Новости. Краснодарская полиция не задерживала координатора штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону Ксению Середкину, сообщает ГУМВД по Кубани.
Середкина ночью написала в Twitter, что несколько мужчин увозят ее в неизвестном направлении. Спустя пару часов она сообщила, что ее отпустили, идет домой из Широчанки, посёлка в Ейском районе Краснодарского края, и опубликовала фото руки с царапинами. Полиция начала проверку.
"Сегодня в ряде СМИ и сети интернет получила распространение информация о якобы задержании сотрудниками полиции в городе Ейске гражданки К. Середкиной. Указанная информация не соответствует действительности. Сотрудники полиции не задерживали вышеупомянутую гражданку", - сообщила пресс-служба ГУМВД.
Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак заявил РИА Новости, что по данному факту к нему обращений не было.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
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В Мурманске координатора штаба Навального задержали на незаконной акции
 
Сергей МышакАлексей НавальныйЕйскПроисшествия
 
 
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