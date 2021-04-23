https://ria.ru/20210423/zabastovka-1729595607.html

В Италии работники транспорта бастуют, требуя вакцинацию от COVID-19

В Италии работники транспорта бастуют, требуя вакцинацию от COVID-19

Работники железнодорожного и городского транспорта Италии по призыву профсоюза Orsa проводят в пятницу общенациональную забастовку, требуя от властей обеспечить РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T11:32

2021-04-23T11:32

2021-04-23T11:32

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РИМ, 23 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Работники железнодорожного и городского транспорта Италии по призыву профсоюза Orsa проводят в пятницу общенациональную забастовку, требуя от властей обеспечить им срочную вакцинацию от COVID-19.Согласно информации, размещенной на сайте министерства инфраструктуры и транспорта Италии, большинство работников городского транспорта прекратят работу на четыре часа, причем в основном в вечернее время. Так, в Риме движение автобусов, трамваев, метро и пригородных электричек будет прекращено в 20.30 (21.30 мск).Аналогичное решение приняли транспортники ряда других крупных итальянских городов. В Милане сотрудники муниципальной транспортной компании ATM, поддержав требования профсоюза, тем не менее не будет участвовать в сегодняшней акции, поскольку руководство группы ранее обязалось вакцинировать от коронавируса 10 тысяч человек непосредственно на производстве.На железнодорожном транспорте стачка продлится восемь часов. Национальная группа "Государственные железные дороги Италии" (FSI) уведомила своих клиентов о том, что с 9.00 (10.00 мск) до пяти часов вечера на региональном уровне могут происходить отмены поездов и изменения в расписании. При этом крупнейшая железнодорожная компания страны заверила, что движение высокоскоростных поездов будет осуществляться по расписанию.

https://ria.ru/20210407/mvf-1727247616.html

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здоровье - общество, рим, милан, италия, в мире