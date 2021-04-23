https://ria.ru/20210423/vysylka-1729722610.html

Косачев оценил высылку российских дипломатов

Косачев оценил высылку российских дипломатов

Единственная цель высылки дипломатов РФ странами-сателлитами США – стремление показать свою верность Вашингтону, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T22:34

2021-04-23T22:34

2021-04-23T22:34

россия

якуб кулганек

мария захарова

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Единственная цель высылки дипломатов РФ странами-сателлитами США – стремление показать свою верность Вашингтону, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее Чехия обратилась к своим союзникам по ЕС и НАТО с просьбой о солидарности после высылки российских дипломатов из страны. В результате Словакия в четверг объявила о высылке трех дипломатов РФ, Латвия в пятницу - о высылке двух дипломатов РФ, а Эстония и Латвия в этот же день - о высылке по одному дипломату РФ."Высылки российских дипломатов из отдельно взятых стран-сателлитов США несут единственную смысловую нагрузку. А именно - подтверждение сателитства", - написал сенатор в Facebook.По его словам, каждая страна, которая такое сателитство решает подтвердить, должна осознавать, что она "принимает не решение сократить представительство России на своей территории на 1-2-3-5... человек". "Она принимает решение сократить на взаимной основе дипломатическое представительство двух стран друг у друга ровно на то же число. Определенное, подчеркну, страной-инициатором. А в вызывающих случаях - того пуще", - добавил Косачев.Политика, не совместимая ни с арифметикой, ни с политической логикой, ни со здравым смыслом, сказал законодатель."А в остальном - да, все основания исповедовать принцип равенства, столь любимый и желанный еще со времён Великой французской революции всеми европейцами. Мы, россияне, тоже европейцы", - заключил политик.В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. Позднее Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".В четверг, не получив положительного ответа от России на свое требование, Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге, дав срок до конца мая.

https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html

https://ria.ru/20210423/vysylka-1729688255.html

https://ria.ru/20210423/otvet-1729648567.html

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россия, якуб кулганек, мария захарова, нато, мид чехии, константин косачев, москва, сша, в мире