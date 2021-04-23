https://ria.ru/20210423/vykhodnye-1729712355.html
Россиянам объяснили разницу между нерабочими и выходными днями
Россиянам объяснили разницу между нерабочими и выходными днями
Юрист Елизавета Владимирова в беседе с телеканалом "360" рассказала о разнице между выходными и нерабочими днями. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T20:17
2021-04-23T20:17
2021-04-23T20:56
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Юрист Елизавета Владимирова в беседе с телеканалом "360" рассказала о разнице между выходными и нерабочими днями."Если объявят выходными и работодатель заставляет выйти на работу, то здесь, согласно трудовому договору и ТК, есть ставка, <…> она удваивается или повышается", — отметила она.Владимирова подчеркнула, что в Трудовом кодексе есть норма, согласно которой сотрудник может потребовать компенсацию через суд в том случае, если он был вынужден выйти на работу в выходной день.При этом, по словам юриста, если речь идет о нерабочих днях, то вопрос об оплате решается самим работодателем.Ранее в беседе с РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков предположил, что "длинные" выходные между 1 и 10 мая будут считаться нерабочими днями с сохранением заработной платы. Он отметил, что, вероятнее всего, на эти дни не будут распространяться общие правила, которые предусмотрены для государственных праздников. Сегодня Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора увеличить количество праздничных дней с 1 по 10 мая в связи с пандемией коронавируса. Глава государства пообещал подписать соответствующий указ в ближайшее время.
https://ria.ru/20210419/pogoda-1728899227.html
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праздники, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, юристы, владимир путин, майские праздники, общество
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости.
Юрист Елизавета Владимирова в беседе с телеканалом "360"
рассказала о разнице между выходными и нерабочими днями.
"Если объявят выходными и работодатель заставляет выйти на работу, то здесь, согласно трудовому договору и ТК, есть ставка, <…> она удваивается или повышается", — отметила она.
Владимирова подчеркнула, что в Трудовом кодексе есть норма, согласно которой сотрудник может потребовать компенсацию через суд в том случае, если он был вынужден выйти на работу в выходной день.
При этом, по словам юриста, если речь идет о нерабочих днях, то вопрос об оплате решается самим работодателем.
Ранее в беседе с РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков предположил, что "длинные" выходные между 1 и 10 мая будут считаться нерабочими днями с сохранением заработной платы. Он отметил, что, вероятнее всего, на эти дни не будут распространяться общие правила, которые предусмотрены для государственных праздников.
Сегодня Владимир Путин
согласился с предложением Роспотребнадзора
увеличить количество праздничных дней с 1 по 10 мая в связи с пандемией коронавируса. Глава государства пообещал подписать соответствующий указ в ближайшее время.