https://ria.ru/20210423/vykhodnye-1729712355.html

Россиянам объяснили разницу между нерабочими и выходными днями

Россиянам объяснили разницу между нерабочими и выходными днями

Юрист Елизавета Владимирова в беседе с телеканалом "360" рассказала о разнице между выходными и нерабочими днями. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T20:17

2021-04-23T20:17

2021-04-23T20:56

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Юрист Елизавета Владимирова в беседе с телеканалом "360" рассказала о разнице между выходными и нерабочими днями."Если объявят выходными и работодатель заставляет выйти на работу, то здесь, согласно трудовому договору и ТК, есть ставка, <…> она удваивается или повышается", — отметила она.Владимирова подчеркнула, что в Трудовом кодексе есть норма, согласно которой сотрудник может потребовать компенсацию через суд в том случае, если он был вынужден выйти на работу в выходной день.При этом, по словам юриста, если речь идет о нерабочих днях, то вопрос об оплате решается самим работодателем.Ранее в беседе с РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков предположил, что "длинные" выходные между 1 и 10 мая будут считаться нерабочими днями с сохранением заработной платы. Он отметил, что, вероятнее всего, на эти дни не будут распространяться общие правила, которые предусмотрены для государственных праздников. Сегодня Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора увеличить количество праздничных дней с 1 по 10 мая в связи с пандемией коронавируса. Глава государства пообещал подписать соответствующий указ в ближайшее время.

https://ria.ru/20210419/pogoda-1728899227.html

https://ria.ru/20210423/parkovki-1729581632.html

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праздники, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, юристы, владимир путин, майские праздники, общество