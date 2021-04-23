Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210423/vykhodnye-1729712355.html
Россиянам объяснили разницу между нерабочими и выходными днями
Россиянам объяснили разницу между нерабочими и выходными днями
Юрист Елизавета Владимирова в беседе с телеканалом "360" рассказала о разнице между выходными и нерабочими днями. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T20:17
2021-04-23T20:56
праздники
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
юристы
владимир путин
майские праздники
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584994712_0:277:3072:2005_1920x0_80_0_0_d5e7cc6e2d19f5c24fa69acd6f963296.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Юрист Елизавета Владимирова в беседе с телеканалом "360" рассказала о разнице между выходными и нерабочими днями."Если объявят выходными и работодатель заставляет выйти на работу, то здесь, согласно трудовому договору и ТК, есть ставка, &lt;…&gt; она удваивается или повышается", — отметила она.Владимирова подчеркнула, что в Трудовом кодексе есть норма, согласно которой сотрудник может потребовать компенсацию через суд в том случае, если он был вынужден выйти на работу в выходной день.При этом, по словам юриста, если речь идет о нерабочих днях, то вопрос об оплате решается самим работодателем.Ранее в беседе с РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков предположил, что "длинные" выходные между 1 и 10 мая будут считаться нерабочими днями с сохранением заработной платы. Он отметил, что, вероятнее всего, на эти дни не будут распространяться общие правила, которые предусмотрены для государственных праздников. Сегодня Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора увеличить количество праздничных дней с 1 по 10 мая в связи с пандемией коронавируса. Глава государства пообещал подписать соответствующий указ в ближайшее время.
https://ria.ru/20210419/pogoda-1728899227.html
https://ria.ru/20210423/parkovki-1729581632.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584994712_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f8b2071f4e595ba3bd43b4f5083e3f6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, юристы, владимир путин, майские праздники, общество

Россиянам объяснили разницу между нерабочими и выходными днями

20:17 23.04.2021 (обновлено: 20:56 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске на улице в Москве
Девушка в защитной маске на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Юрист Елизавета Владимирова в беседе с телеканалом "360" рассказала о разнице между выходными и нерабочими днями.
"Если объявят выходными и работодатель заставляет выйти на работу, то здесь, согласно трудовому договору и ТК, есть ставка, <…> она удваивается или повышается", — отметила она.
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 11:47
Синоптики рассказали о погоде в Москве на майские праздники
Владимирова подчеркнула, что в Трудовом кодексе есть норма, согласно которой сотрудник может потребовать компенсацию через суд в том случае, если он был вынужден выйти на работу в выходной день.
При этом, по словам юриста, если речь идет о нерабочих днях, то вопрос об оплате решается самим работодателем.
Табличка платной городской парковки на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
Вчера, 10:26
В Москве парковки будут бесплатными на майских праздниках
Ранее в беседе с РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков предположил, что "длинные" выходные между 1 и 10 мая будут считаться нерабочими днями с сохранением заработной платы. Он отметил, что, вероятнее всего, на эти дни не будут распространяться общие правила, которые предусмотрены для государственных праздников.
Сегодня Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора увеличить количество праздничных дней с 1 по 10 мая в связи с пандемией коронавируса. Глава государства пообещал подписать соответствующий указ в ближайшее время.
 
праздникиКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЮристыВладимир Путинмайские праздникиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Терапевт рассказал, как не заболеть во сне
04:01В Зимбабве при крушении военного вертолета погибли четыре человека
03:55"Путин снова переиграл Запад": британцы оценили завершение учений России
03:22Прилетевший на МКС корабль имени Гагарина "перепаркуют" в сентябре
03:19Врач предупредил об опасности пикников весной
03:17Кинолог назвал бесполезные для собак аксессуары
03:15Юрист предупредил о новых дорожных штрафах
03:13ХАМАС выпустил пять ракет по территории Израиля после танковой атаки
03:11График Путина на майские нерабочие дни уточняется, заявил Песков
03:10В Европе заявили о низшей точке кризиса между Россией и Чехией
03:00Названа неожиданная причина головных болей
02:55Израиль ударил по объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты
02:40Японцы вспомнили о ядерном оружии из-за российских танков на Курилах
02:39В Госдепе прокомментировали беспорядки в Иерусалиме
02:25Эксперт рассказал про опасные фото на сайтах знакомств
02:17Россия закрывает доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
02:10Назван способ спасти утопленный смартфон
02:09США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson
02:06Франция расследует нападение под Парижем совместно со спецслужбами Туниса
01:58Депутат бундестага Гердт назвал виновных в разладе между Россией и Чехией
Лента новостейМолния