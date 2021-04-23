https://ria.ru/20210423/vykhodnye-1729686583.html

Календарь праздничных дней в 2021 году

Календарь праздничных дней в 2021 году

Владимир Путин подписал указ, согласно которому месяц май для россиян начнется с отдыха. Перерыва между праздниками в этом году не будет, а первый рабочий день... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T17:53

2021-04-23T17:53

2021-04-23T18:11

инфографика

транспорт

анна попова

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

майские праздники

общество

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Владимир Путин подписал указ, согласно которому месяц май для россиян начнется с отдыха. Перерыва между праздниками в этом году не будет, а первый рабочий день — 11 мая. Президент согласился с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, что граждане будут меньше ездить в транспорте, и это снизит риск заболеть коронавирусом. При этом в Кремле уточнили, что о новом локдауне речь не идет. Какие изменения произошли в календаре, смотрите в инфографике Ria.ru.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, транспорт, анна попова, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, майские праздники, общество