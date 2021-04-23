https://ria.ru/20210423/vykhodnye-1729610192.html

Онищенко призвал отменить выходные в праздничные дни

Онищенко призвал отменить выходные в праздничные дни

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил сделать выходные праздничные дни рабочими, чтобы помочь России "стать передовой страной". Об этом он заявил в эфире... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T12:41

2021-04-23T12:41

2021-04-23T15:51

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

госдума рф

геннадий онищенко

общество

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил сделать выходные праздничные дни рабочими, чтобы помочь России "стать передовой страной". Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".Он напомнил, что раньше люди не отдыхали 23 февраля, 8 марта и 9 мая.Ранее в Минтруде рассказали, что рассматривают возможность увеличить продолжительность майских праздников. Парламентарии периодически поднимают этот вопрос, но решения пока нет.В 2021 году россиян ждут длинные выходные с 1 по 3 мая, а также с 8 по10 мая: 30 апреля — рабочий предпраздничный день, его продолжительность сокращается на один час.

https://ria.ru/20201225/prazdnik-1590979604.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, геннадий онищенко, общество