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Онищенко призвал отменить выходные в праздничные дни
Онищенко призвал отменить выходные в праздничные дни
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил сделать выходные праздничные дни рабочими, чтобы помочь России "стать передовой страной". Об этом он заявил в эфире... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:41
2021-04-23T15:51
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил сделать выходные праздничные дни рабочими, чтобы помочь России "стать передовой страной". Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".Он напомнил, что раньше люди не отдыхали 23 февраля, 8 марта и 9 мая.Ранее в Минтруде рассказали, что рассматривают возможность увеличить продолжительность майских праздников. Парламентарии периодически поднимают этот вопрос, но решения пока нет.В 2021 году россиян ждут длинные выходные с 1 по 3 мая, а также с 8 по10 мая: 30 апреля — рабочий предпраздничный день, его продолжительность сокращается на один час.
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, геннадий онищенко, общество

Онищенко призвал отменить выходные в праздничные дни

12:41 23.04.2021 (обновлено: 15:51 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил сделать выходные праздничные дни рабочими, чтобы помочь России "стать передовой страной". Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Он напомнил, что раньше люди не отдыхали 23 февраля, 8 марта и 9 мая.

"Если мы не будем работать, не будет экономики. Делать любой праздник выходным днем — это неправильно", — подчеркнул политик.

Ранее в Минтруде рассказали, что рассматривают возможность увеличить продолжительность майских праздников. Парламентарии периодически поднимают этот вопрос, но решения пока нет.
В 2021 году россиян ждут длинные выходные с 1 по 3 мая, а также с 8 по10 мая: 30 апреля — рабочий предпраздничный день, его продолжительность сокращается на один час.
Выходные и праздники в 2021 году. Проект Минтруда - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 18:24Инфографика
Выходные и праздники в 2021 году
 
Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Госдума РФГеннадий ОнищенкоОбщество
 
 
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