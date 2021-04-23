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Распространение коронавируса
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Пензенские власти продлят майские выходные на один день
Пензенские власти продлят майские выходные на один день
В Пензенской области 11 мая будет объявлено нерабочим днем, майские выходные в регионе продлятся на один день больше, чем предложено на федеральном уровне,... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T20:47
2021-04-23T20:47
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
олег мельниченко
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
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САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. В Пензенской области 11 мая будет объявлено нерабочим днем, майские выходные в регионе продлятся на один день больше, чем предложено на федеральном уровне, сообщил врио губернатора Олег Мельниченко.Ранее президент РФ Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора об увеличении количества выходных дней с 1 по 10 мая в связи с пандемией коронавируса.Врио губернатора в пятницу на совместном заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба отметил, что режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса в области продлен до 31 мая."Соответственно, сохраняются все меры безопасности: и масочный режим, и ограничения, связанные с возрастом, и запрет на проведение массовых мероприятий", - пояснил он.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, олег мельниченко, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, пензенская область, общество

Пензенские власти продлят майские выходные на один день

20:47 23.04.2021
 
© Depositphotos / can400Пенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Depositphotos / can400
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САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. В Пензенской области 11 мая будет объявлено нерабочим днем, майские выходные в регионе продлятся на один день больше, чем предложено на федеральном уровне, сообщил врио губернатора Олег Мельниченко.
Ранее президент РФ Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора об увеличении количества выходных дней с 1 по 10 мая в связи с пандемией коронавируса.
"Пришло сообщение, что первые 10 дней мая объявлены федеральными выходными и 11 (мая) – наш, региональный выходной. Можно сказать, что это вторые новогодние праздники со всеми вытекающими отсюда последствиями. Нам следует еще более серьезно самоорганизоваться", - цитирует Мельниченко пресс-служба правительства области.
Врио губернатора в пятницу на совместном заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба отметил, что режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса в области продлен до 31 мая.
"Соответственно, сохраняются все меры безопасности: и масочный режим, и ограничения, связанные с возрастом, и запрет на проведение массовых мероприятий", - пояснил он.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОлег МельниченкоКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинПензенская областьОбщество
 
 
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