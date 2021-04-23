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Пензенские власти продлят майские выходные на один день

Пензенские власти продлят майские выходные на один день

В Пензенской области 11 мая будет объявлено нерабочим днем, майские выходные в регионе продлятся на один день больше, чем предложено на федеральном уровне,... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T20:47

2021-04-23T20:47

2021-04-23T20:47

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

олег мельниченко

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

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САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. В Пензенской области 11 мая будет объявлено нерабочим днем, майские выходные в регионе продлятся на один день больше, чем предложено на федеральном уровне, сообщил врио губернатора Олег Мельниченко.Ранее президент РФ Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора об увеличении количества выходных дней с 1 по 10 мая в связи с пандемией коронавируса.Врио губернатора в пятницу на совместном заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба отметил, что режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса в области продлен до 31 мая."Соответственно, сохраняются все меры безопасности: и масочный режим, и ограничения, связанные с возрастом, и запрет на проведение массовых мероприятий", - пояснил он.

россия

пензенская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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