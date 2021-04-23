"Вам это не надо": Захарова отказалась комментировать выборы в Германии
16:42 23.04.2021 (обновлено: 16:55 23.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова не стала комментировать предстоящие выборы в Германии, заявив, что ее слова на этот счет могут быть восприняты как вмешательство в избирательный процесс.
"Вы знаете, вы рискуете. Тем, что ваш канал вообще не сможет работать на территории Германии. Представляете, вот сейчас я отвечу на ваш вопрос, начну отвечать, а вам потом скажут, что телеканал Russia Today вместе с официальным представителем МИД России обсуждал будущие выборы в Германии и, таким образом, в них вмешался. Повлиял на выбор аудитории. Это явно изменило баланс в расстановке сил. Зачем вам это надо? Мне кажется, вам это не надо. Я не хочу вмешиваться ни в чьи выборы", - сказала Захарова в интервью телеканалу RT на немецком.
Отвечая на вопрос о том, как будут выстраиваться отношения Германии и России при новом канцлере, она подчеркнула, что не считает нужным заниматься политическим описанием будущего.
"Это вопрос средств массовой информации, аналитиков, экспертов, наверное, каких-то технологов. Но точно не вопрос, так сказать, официальной оценки министерства иностранных дел. Вот и всё", - подчеркнула она.
В Германии 26 сентября пройдут выборы в бундестаг ФРГ, по их итогам будет сформировано новое правительство и назначен новый канцлер.