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"Вам это не надо": Захарова отказалась комментировать выборы в Германии
"Вам это не надо": Захарова отказалась комментировать выборы в Германии
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова не стала комментировать предстоящие выборы в Германии, заявив, что ее слова на этот РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T16:42
2021-04-23T16:55
россия
мария захарова
германия
в мире
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова не стала комментировать предстоящие выборы в Германии, заявив, что ее слова на этот счет могут быть восприняты как вмешательство в избирательный процесс."Вы знаете, вы рискуете. Тем, что ваш канал вообще не сможет работать на территории Германии. Представляете, вот сейчас я отвечу на ваш вопрос, начну отвечать, а вам потом скажут, что телеканал Russia Today вместе с официальным представителем МИД России обсуждал будущие выборы в Германии и, таким образом, в них вмешался. Повлиял на выбор аудитории. Это явно изменило баланс в расстановке сил. Зачем вам это надо? Мне кажется, вам это не надо. Я не хочу вмешиваться ни в чьи выборы", - сказала Захарова в интервью телеканалу RT на немецком.Отвечая на вопрос о том, как будут выстраиваться отношения Германии и России при новом канцлере, она подчеркнула, что не считает нужным заниматься политическим описанием будущего."Это вопрос средств массовой информации, аналитиков, экспертов, наверное, каких-то технологов. Но точно не вопрос, так сказать, официальной оценки министерства иностранных дел. Вот и всё", - подчеркнула она.В Германии 26 сентября пройдут выборы в бундестаг ФРГ, по их итогам будет сформировано новое правительство и назначен новый канцлер.
https://ria.ru/20210419/zhestkost-1728964818.html
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россия, мария захарова, германия, в мире

"Вам это не надо": Захарова отказалась комментировать выборы в Германии

16:42 23.04.2021 (обновлено: 16:55 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова не стала комментировать предстоящие выборы в Германии, заявив, что ее слова на этот счет могут быть восприняты как вмешательство в избирательный процесс.
"Вы знаете, вы рискуете. Тем, что ваш канал вообще не сможет работать на территории Германии. Представляете, вот сейчас я отвечу на ваш вопрос, начну отвечать, а вам потом скажут, что телеканал Russia Today вместе с официальным представителем МИД России обсуждал будущие выборы в Германии и, таким образом, в них вмешался. Повлиял на выбор аудитории. Это явно изменило баланс в расстановке сил. Зачем вам это надо? Мне кажется, вам это не надо. Я не хочу вмешиваться ни в чьи выборы", - сказала Захарова в интервью телеканалу RT на немецком.
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"Это вопрос средств массовой информации, аналитиков, экспертов, наверное, каких-то технологов. Но точно не вопрос, так сказать, официальной оценки министерства иностранных дел. Вот и всё", - подчеркнула она.
В Германии 26 сентября пройдут выборы в бундестаг ФРГ, по их итогам будет сформировано новое правительство и назначен новый канцлер.
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