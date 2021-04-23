Володин призвал продолжить борьбу с агрессивным вождением
15:40 23.04.2021 (обновлено: 15:41 23.04.2021)
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо продолжить обсуждение борьбы с агрессивным вождением, найти эффективные способы борьбы с "лихачами" он предложил, запустив голосование в своем Telegram-канале.
"Считаю правильным продолжить тему совершенствования существующего механизма борьбы с систематическими нарушителями ПДД, агрессивным вождением... Совершенно очевидно, что важно искать эффективные способы борьбы с "лихачами". Обсуждения в Госдуме продолжаются, нам необходимо обязательно выйти на принятие решений, которые позволят защитить граждан от нарушителей ПДД", - написал он в своем Telegram-канале.
В канале также опубликовано голосование, где предложены варианты борьбы с лихачами.
По словам Володина, в рамках обсуждений в Госдуме эксперты и профессиональное сообщество предлагают разные решения озвученной проблемы. Среди них: возвращение к балльной системе учета нарушений, которая существовала в СССР, конфискация транспортного средства, ограничение доступа к госуслугам до погашения штрафов и другие.
"Кстати, в большинстве стран со злостными нарушителями борются жёстче, чем у нас, при этом имеет место тенденция к ужесточению ответственности", - подчеркнул спикер ГД.
Он напомнил, что "в Японии лихачам грозит до 10 000 долларов штрафа, лишение свободы на 3 года и лишение водительских прав". В Великобритании агрессивное вождение, которое стало причиной смерти или тяжких увечий, наказывается лишением свободы до 5 лет, в Сингапуре в случае повторного нарушения ответственность ужесточается, а сроки заключения и штрафы удваиваются.
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"Одно из самых суровых наказаний грозит нарушителям в Австралии - помимо лишения свободы там могут пожизненно отобрать права при троекратном нарушении. А в некоторых случаях, например при агрессивном вождении рядом со школами, конфискуют автомобиль", - подчеркнул парламентарий.