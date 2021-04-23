https://ria.ru/20210423/vozhdenie-1729658974.html

Володин призвал продолжить борьбу с агрессивным вождением

Володин призвал продолжить борьбу с агрессивным вождением

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо продолжить обсуждение борьбы с агрессивным вождением, найти эффективные способы борьбы с... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T15:40

2021-04-23T15:40

2021-04-23T15:41

вячеслав володин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_9275238c7a8cda1fa0c6b1dc3a6359da.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо продолжить обсуждение борьбы с агрессивным вождением, найти эффективные способы борьбы с "лихачами" он предложил, запустив голосование в своем Telegram-канале.В канале также опубликовано голосование, где предложены варианты борьбы с лихачами.По словам Володина, в рамках обсуждений в Госдуме эксперты и профессиональное сообщество предлагают разные решения озвученной проблемы. Среди них: возвращение к балльной системе учета нарушений, которая существовала в СССР, конфискация транспортного средства, ограничение доступа к госуслугам до погашения штрафов и другие.Он напомнил, что "в Японии лихачам грозит до 10 000 долларов штрафа, лишение свободы на 3 года и лишение водительских прав". В Великобритании агрессивное вождение, которое стало причиной смерти или тяжких увечий, наказывается лишением свободы до 5 лет, в Сингапуре в случае повторного нарушения ответственность ужесточается, а сроки заключения и штрафы удваиваются."Одно из самых суровых наказаний грозит нарушителям в Австралии - помимо лишения свободы там могут пожизненно отобрать права при троекратном нарушении. А в некоторых случаях, например при агрессивном вождении рядом со школами, конфискуют автомобиль", - подчеркнул парламентарий.

https://ria.ru/20210415/vozhdenie-1728363251.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, общество