https://ria.ru/20210423/voyna-1729584457.html

Американцы испугались неизбежности войны из-за "Укранацистана"

Американцы испугались неизбежности войны из-за "Укранацистана"

Читатели журнала The American Conservative назвали истинные цели США на Украине и раскритиковали Вашингтон за вмешательство "не в свои дела". РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T10:41

2021-04-23T10:41

2021-04-23T11:50

россия

ситуация в днр и лнр

лнр

донбасс

донецкая народная республика

джо байден

владимир путин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593222066_0:218:2938:1871_1920x0_80_0_0_d206754292c8ec49f2f5a900a749692e.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Читатели журнала The American Conservative назвали истинные цели США на Украине и раскритиковали Вашингтон за вмешательство "не в свои дела".Он также призвал власти подписать с Москвой соглашение о невмешательстве в дела друг друга.Комментатор под ником Feral Finster заявил, что Вашингтон использует Киев "в качестве дубинки для избиения России"."Мы будем кормить Украину красивыми обещаниями, но в итоге заставим ее сражаться с Россией "до последнего украинца" и не предоставим никакой реальной помощи", — посчитал chris chuba, отметив, что Киеву уже пора понять это и восстановить отношения с Москвой.Один из читателей подчеркнул, что США хотят начать новую Холодную войну и осудил власти за то, что они рассматривают Россию как страну, которую "нужно вбить в подчинение"."С учетом нынешнего и будущего поведения США война неизбежна!", — посчитал alan.Автор комментария Mark B. напомнил, что ведение войны одновременно с Россией и Китаем — это "чрезмерно много даже для американских имперских неолиберальных интернационалистов".Отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году после госпереворота в Киеве, возвращения Крыма и начала гражданского противостояния в Донбассе. В последнее время обстановка на юго-востоке Украины обострилась, ополченцы обвиняют в этом силовиков, власти страны и Запад говорят об активности российских военных у границ.В Кремле отвергли все обвинения, заявив, что не являются стороной внутриукраинского конфликта. Также в Москве отметили, что не собираются ни на кого нападать — власти вправе перемещать войска на своей территории без объяснения причин, это внутреннее дело государства.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210422/donbass-1729530563.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210420/donbass-1729131084.html

https://ria.ru/20210420/bayden-1729108915.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация в днр и лнр, лнр, донбасс, донецкая народная республика, джо байден, владимир путин, сша, в мире