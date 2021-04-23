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Американцы испугались неизбежности войны из-за "Укранацистана"
Американцы испугались неизбежности войны из-за "Укранацистана"
Читатели журнала The American Conservative назвали истинные цели США на Украине и раскритиковали Вашингтон за вмешательство "не в свои дела". РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T10:41
2021-04-23T11:50
россия
ситуация в днр и лнр
лнр
донбасс
донецкая народная республика
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Читатели журнала The American Conservative назвали истинные цели США на Украине и раскритиковали Вашингтон за вмешательство "не в свои дела".Он также призвал власти подписать с Москвой соглашение о невмешательстве в дела друг друга.Комментатор под ником Feral Finster заявил, что Вашингтон использует Киев "в качестве дубинки для избиения России"."Мы будем кормить Украину красивыми обещаниями, но в итоге заставим ее сражаться с Россией "до последнего украинца" и не предоставим никакой реальной помощи", — посчитал chris chuba, отметив, что Киеву уже пора понять это и восстановить отношения с Москвой.Один из читателей подчеркнул, что США хотят начать новую Холодную войну и осудил власти за то, что они рассматривают Россию как страну, которую "нужно вбить в подчинение"."С учетом нынешнего и будущего поведения США война неизбежна!", — посчитал alan.Автор комментария Mark B. напомнил, что ведение войны одновременно с Россией и Китаем — это "чрезмерно много даже для американских имперских неолиберальных интернационалистов".Отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году после госпереворота в Киеве, возвращения Крыма и начала гражданского противостояния в Донбассе. В последнее время обстановка на юго-востоке Украины обострилась, ополченцы обвиняют в этом силовиков, власти страны и Запад говорят об активности российских военных у границ.В Кремле отвергли все обвинения, заявив, что не являются стороной внутриукраинского конфликта. Также в Москве отметили, что не собираются ни на кого нападать — власти вправе перемещать войска на своей территории без объяснения причин, это внутреннее дело государства.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, ситуация в днр и лнр, лнр, донбасс, донецкая народная республика, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Американцы испугались неизбежности войны из-за "Укранацистана"

10:41 23.04.2021 (обновлено: 11:50 23.04.2021)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщина с флагом Украины у посольства США в Киеве
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Читатели журнала The American Conservative назвали истинные цели США на Украине и раскритиковали Вашингтон за вмешательство "не в свои дела".

"США не имеют никакого интереса в процветании Украины. Америка думает только о том, чтобы использовать ее для достижения своих целей в отношении России!", — написал Dodo.

Он также призвал власти подписать с Москвой соглашение о невмешательстве в дела друг друга.
Комментатор под ником Feral Finster заявил, что Вашингтон использует Киев "в качестве дубинки для избиения России".
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"Мы будем кормить Украину красивыми обещаниями, но в итоге заставим ее сражаться с Россией "до последнего украинца" и не предоставим никакой реальной помощи", — посчитал chris chuba, отметив, что Киеву уже пора понять это и восстановить отношения с Москвой.

"На Украганде популярна тема о том, что в Укранацистане нет нацизма, и что настоящие нацисты только в России", — иронизирует Jihadi Colin.

Один из читателей подчеркнул, что США хотят начать новую Холодную войну и осудил власти за то, что они рассматривают Россию как страну, которую "нужно вбить в подчинение".
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"С учетом нынешнего и будущего поведения США война неизбежна!", — посчитал alan.
Автор комментария Mark B. напомнил, что ведение войны одновременно с Россией и Китаем — это "чрезмерно много даже для американских имперских неолиберальных интернационалистов".
Отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году после госпереворота в Киеве, возвращения Крыма и начала гражданского противостояния в Донбассе. В последнее время обстановка на юго-востоке Украины обострилась, ополченцы обвиняют в этом силовиков, власти страны и Запад говорят об активности российских военных у границ.
В Кремле отвергли все обвинения, заявив, что не являются стороной внутриукраинского конфликта. Также в Москве отметили, что не собираются ни на кого нападать — власти вправе перемещать войска на своей территории без объяснения причин, это внутреннее дело государства.
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