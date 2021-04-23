Кондитер-виртуоз украсил торт фигуркой Волочковой на шпагате
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБалерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Кондитер Ренат Агзамов, известный своими эксклюзивными тортами, разместил в Instagram видео, на котором демонстрирует многоярусный десерт, приготовленный для Анастасии Волочковой.
"Вот такой торт для балерины, которая очень любит баню", — говорит Агзамов.
Параллельно он наводит камеру на кондитерское изделие и крупным планом демонстрирует украшения из марципана: изящных балерин, пуанты и Анастасию Волочкову в ее знаменитом поперечном шпагате.
"Сюрприз!" — произносит мастер, когда в кадре появляется миниатюрная Волочкова в оранжевом бикини, сидящая на "деревянной" купели.
В комментариях пользователи написали, что у Рената Агзамова получилась очередная гениальная работа.
"Талантливейший человек. Просто гуру в своей профессии. Белая зависть", "Произведение искусства", "Классно, очень похожа фигурка на нее", "Одно лицо! Браво!" — отметили подписчики.