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Шоубиз
https://ria.ru/20210423/volochkova-1729502141.html
Кондитер-виртуоз украсил торт фигуркой Волочковой на шпагате
Кондитер-виртуоз украсил торт фигуркой Волочковой на шпагате
Кондитер Ренат Агзамов, известный своими эксклюзивными тортами, разместил в Instagram видео, на котором демонстрирует многоярусный десерт, приготовленный для... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T00:29
2021-04-23T00:29
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
анастасия волочкова
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Кондитер Ренат Агзамов, известный своими эксклюзивными тортами, разместил в Instagram видео, на котором демонстрирует многоярусный десерт, приготовленный для Анастасии Волочковой. Параллельно он наводит камеру на кондитерское изделие и крупным планом демонстрирует украшения из марципана: изящных балерин, пуанты и Анастасию Волочкову в ее знаменитом поперечном шпагате.В комментариях пользователи написали, что у Рената Агзамова получилась очередная гениальная работа."Талантливейший человек. Просто гуру в своей профессии. Белая зависть", "Произведение искусства", "Классно, очень похожа фигурка на нее", "Одно лицо! Браво!" — отметили подписчики.
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, анастасия волочкова

Кондитер-виртуоз украсил торт фигуркой Волочковой на шпагате

00:29 23.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБалерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
Балерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Кондитер Ренат Агзамов, известный своими эксклюзивными тортами, разместил в Instagram видео, на котором демонстрирует многоярусный десерт, приготовленный для Анастасии Волочковой.

"Вот такой торт для балерины, которая очень любит баню", — говорит Агзамов.

Параллельно он наводит камеру на кондитерское изделие и крупным планом демонстрирует украшения из марципана: изящных балерин, пуанты и Анастасию Волочкову в ее знаменитом поперечном шпагате.
"Сюрприз!" — произносит мастер, когда в кадре появляется миниатюрная Волочкова в оранжевом бикини, сидящая на "деревянной" купели.
В комментариях пользователи написали, что у Рената Агзамова получилась очередная гениальная работа.
"Талантливейший человек. Просто гуру в своей профессии. Белая зависть", "Произведение искусства", "Классно, очень похожа фигурка на нее", "Одно лицо! Браво!" — отметили подписчики.
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