https://ria.ru/20210423/volochkova-1729502141.html

Кондитер-виртуоз украсил торт фигуркой Волочковой на шпагате

Кондитер-виртуоз украсил торт фигуркой Волочковой на шпагате

Кондитер Ренат Агзамов, известный своими эксклюзивными тортами, разместил в Instagram видео, на котором демонстрирует многоярусный десерт, приготовленный для... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T00:29

2021-04-23T00:29

2021-04-23T00:29

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анастасия волочкова

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Кондитер Ренат Агзамов, известный своими эксклюзивными тортами, разместил в Instagram видео, на котором демонстрирует многоярусный десерт, приготовленный для Анастасии Волочковой. Параллельно он наводит камеру на кондитерское изделие и крупным планом демонстрирует украшения из марципана: изящных балерин, пуанты и Анастасию Волочкову в ее знаменитом поперечном шпагате.В комментариях пользователи написали, что у Рената Агзамова получилась очередная гениальная работа."Талантливейший человек. Просто гуру в своей профессии. Белая зависть", "Произведение искусства", "Классно, очень похожа фигурка на нее", "Одно лицо! Браво!" — отметили подписчики.

https://ria.ru/20210409/pegova-1727496732.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, звезды, анастасия волочкова