https://ria.ru/20210423/vkontakte-1729639074.html

VK Fest объявил лайнап 2021 года

VK Fest объявил лайнап 2021 года

ВКонтакте объявила имена более чем 30 артистов, которые выступят на VK Fest — крупнейшем городском open-air-фестивале страны. В прошлом году он проходил онлайн, РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T14:27

2021-04-23T14:27

2021-04-23T14:27

vk fest

вконтакте

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. ВКонтакте объявила имена более чем 30 артистов, которые выступят на VK Fest — крупнейшем городском open-air-фестивале страны. В прошлом году он проходил онлайн, но в этот раз вернется к привычному офлайн-формату. Фестиваль пройдет 24 и 25 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга.На VK Fest традиционно выступают музыканты, которых чаще всего слушают пользователи ВКонтакте. Участники VK Fest 2021 выступят на трёх сценах. На "Синей сцене" свои хиты и новинки представят Баста, Ёлка, Мари Краймбрери, Ольга Бузова, Artik & Asti, Cream Soda, Little Big, LOBODA, NILETTO, Zivert, Артур Пирожков и Артём Качер. Зрителей "Белой сцены" будут ждать исполнители хип-хопа и альтернативного жанра, среди которых — Пошлая Молли, Markul, Ramil', Rauf & Faik, дора, Звонкий, ФОГЕЛЬ, Burito, GAYAZOV$ BROTHER$, Mary Gu, OG Buda, SQWOZ BAB и Wildways. А первыми участниками "Зелёной", инди-сцены станут ЛАУД, Тося Чайкина, ЯАVЬ и DAASHA. Список будет пополняться. На фестивале также выступят блогеры и известные спикеры. VK Fest — один из самых масштабных фестивалей в России. В 2019 году он представил больше 50 артистов и объединил 350 интерактивных площадок и активных зон. А в прошлом году собрал у экранов 41 миллион зрителей из 203 стран.

https://ria.ru/20210401/vkontakte-1603746926.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

vk fest, вконтакте