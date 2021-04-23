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VK Fest объявил лайнап 2021 года
VK Fest объявил лайнап 2021 года
ВКонтакте объявила имена более чем 30 артистов, которые выступят на VK Fest — крупнейшем городском open-air-фестивале страны. В прошлом году он проходил онлайн, РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:27
2021-04-23T14:27
vk fest
вконтакте
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. ВКонтакте объявила имена более чем 30 артистов, которые выступят на VK Fest — крупнейшем городском open-air-фестивале страны. В прошлом году он проходил онлайн, но в этот раз вернется к привычному офлайн-формату. Фестиваль пройдет 24 и 25 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга.На VK Fest традиционно выступают музыканты, которых чаще всего слушают пользователи ВКонтакте. Участники VK Fest 2021 выступят на трёх сценах. На "Синей сцене" свои хиты и новинки представят Баста, Ёлка, Мари Краймбрери, Ольга Бузова, Artik &amp; Asti, Cream Soda, Little Big, LOBODA, NILETTO, Zivert, Артур Пирожков и Артём Качер. Зрителей "Белой сцены" будут ждать исполнители хип-хопа и альтернативного жанра, среди которых — Пошлая Молли, Markul, Ramil', Rauf &amp; Faik, дора, Звонкий, ФОГЕЛЬ, Burito, GAYAZOV$ BROTHER$, Mary Gu, OG Buda, SQWOZ BAB и Wildways. А первыми участниками "Зелёной", инди-сцены станут ЛАУД, Тося Чайкина, ЯАVЬ и DAASHA. Список будет пополняться. На фестивале также выступят блогеры и известные спикеры. VK Fest — один из самых масштабных фестивалей в России. В 2019 году он представил больше 50 артистов и объединил 350 интерактивных площадок и активных зон. А в прошлом году собрал у экранов 41 миллион зрителей из 203 стран.
https://ria.ru/20210401/vkontakte-1603746926.html
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vk fest, вконтакте

VK Fest объявил лайнап 2021 года

14:27 23.04.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРэпер Василий Вакуленко (Баста)
Рэпер Василий Вакуленко (Баста) - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. ВКонтакте объявила имена более чем 30 артистов, которые выступят на VK Fest — крупнейшем городском open-air-фестивале страны. В прошлом году он проходил онлайн, но в этот раз вернется к привычному офлайн-формату. Фестиваль пройдет 24 и 25 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга.
На VK Fest традиционно выступают музыканты, которых чаще всего слушают пользователи ВКонтакте. Участники VK Fest 2021 выступят на трёх сценах. На "Синей сцене" свои хиты и новинки представят Баста, Ёлка, Мари Краймбрери, Ольга Бузова, Artik & Asti, Cream Soda, Little Big, LOBODA, NILETTO, Zivert, Артур Пирожков и Артём Качер. Зрителей "Белой сцены" будут ждать исполнители хип-хопа и альтернативного жанра, среди которых — Пошлая Молли, Markul, Ramil', Rauf & Faik, дора, Звонкий, ФОГЕЛЬ, Burito, GAYAZOV$ BROTHER$, Mary Gu, OG Buda, SQWOZ BAB и Wildways. А первыми участниками "Зелёной", инди-сцены станут ЛАУД, Тося Чайкина, ЯАVЬ и DAASHA. Список будет пополняться. На фестивале также выступят блогеры и известные спикеры.
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 10:48
ВКонтакте обновила приложение для iPad
VK Fest — один из самых масштабных фестивалей в России. В 2019 году он представил больше 50 артистов и объединил 350 интерактивных площадок и активных зон. А в прошлом году собрал у экранов 41 миллион зрителей из 203 стран.
 
VK FestВКонтакте
 
 
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