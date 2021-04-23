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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210423/vaktsiny-1729632997.html
Путин обсудил с ас-Сиси поставки российских вакцин от коронавируса
Путин обсудил с ас-Сиси поставки российских вакцин от коронавируса
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Египта Абдельфаттахом Ас-Сиси поставки российских вакцин от коронавируса и локализацию их производства в... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:07
2021-04-23T14:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
абдель фаттах ас-сиси
здоровье - общество
владимир путин
египет
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Египта Абдельфаттахом Ас-Сиси поставки российских вакцин от коронавируса и локализацию их производства в Египте, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что в ходе разговора лидеры констатировали, что вступивший в силу в январе Договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве между Россией и Египтом будет способствовать дальнейшему наращиванию двустороннего взаимодействия в различных областях."В данном контексте рассмотрен ход реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах, а также тематика противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин и локализацию их производства в Египте", - говорится в сообщении.
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Путин обсудил с ас-Сиси поставки российских вакцин от коронавируса

14:07 23.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Египта Абдельфаттахом Ас-Сиси поставки российских вакцин от коронавируса и локализацию их производства в Египте, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в ходе разговора лидеры констатировали, что вступивший в силу в январе Договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве между Россией и Египтом будет способствовать дальнейшему наращиванию двустороннего взаимодействия в различных областях.
"В данном контексте рассмотрен ход реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах, а также тематика противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин и локализацию их производства в Египте", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАбдель Фаттах ас-СисиЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинЕгипетВ мире
 
 
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