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Путин обсудил с ас-Сиси поставки российских вакцин от коронавируса

Путин обсудил с ас-Сиси поставки российских вакцин от коронавируса

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Египта Абдельфаттахом Ас-Сиси поставки российских вакцин от коронавируса и локализацию их производства в... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T14:07

2021-04-23T14:07

2021-04-23T14:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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абдель фаттах ас-сиси

здоровье - общество

владимир путин

египет

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Египта Абдельфаттахом Ас-Сиси поставки российских вакцин от коронавируса и локализацию их производства в Египте, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что в ходе разговора лидеры констатировали, что вступивший в силу в январе Договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве между Россией и Египтом будет способствовать дальнейшему наращиванию двустороннего взаимодействия в различных областях."В данном контексте рассмотрен ход реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах, а также тематика противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин и локализацию их производства в Египте", - говорится в сообщении.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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