https://ria.ru/20210423/vaktsiny-1729632997.html
Путин обсудил с ас-Сиси поставки российских вакцин от коронавируса
Путин обсудил с ас-Сиси поставки российских вакцин от коронавируса
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Египта Абдельфаттахом Ас-Сиси поставки российских вакцин от коронавируса и локализацию их производства в... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:07
2021-04-23T14:07
2021-04-23T14:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
абдель фаттах ас-сиси
здоровье - общество
владимир путин
египет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Египта Абдельфаттахом Ас-Сиси поставки российских вакцин от коронавируса и локализацию их производства в Египте, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что в ходе разговора лидеры констатировали, что вступивший в силу в январе Договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве между Россией и Египтом будет способствовать дальнейшему наращиванию двустороннего взаимодействия в различных областях."В данном контексте рассмотрен ход реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах, а также тематика противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин и локализацию их производства в Египте", - говорится в сообщении.
россия
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_226f7b9f77a578b7407e5a348e037b43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, абдель фаттах ас-сиси, здоровье - общество, владимир путин, египет, в мире