https://ria.ru/20210423/vaktsiny-1729598856.html

В Китае введено около 204,19 млн доз вакцин от COVID-19

В Китае введено около 204,19 млн доз вакцин от COVID-19

В Китае по состоянию на 21 апреля было введено около 204,19 миллиона доз вакцин от COVID-19, сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T11:52

2021-04-23T11:52

2021-04-23T11:52

россия-китай: главное

коронавирус covid-19

вакцины

китай

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МОСКВА, 23 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае по состоянию на 21 апреля было введено около 204,19 миллиона доз вакцин от COVID-19, сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.Как сообщалось ранее, по состоянию на 5 апреля этого года в Китае в общей сложности было использовано более 142,8 миллиона доз вакцин против новой коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210419/aviatsiya-1728891738.html

китай

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2021

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коронавирус covid-19, вакцины, китай