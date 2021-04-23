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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210423/vaktsiny-1729598856.html
В Китае введено около 204,19 млн доз вакцин от COVID-19
В Китае введено около 204,19 млн доз вакцин от COVID-19
В Китае по состоянию на 21 апреля было введено около 204,19 миллиона доз вакцин от COVID-19, сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:52
2021-04-23T11:52
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
вакцины
китай
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МОСКВА, 23 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае по состоянию на 21 апреля было введено около 204,19 миллиона доз вакцин от COVID-19, сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.Как сообщалось ранее, по состоянию на 5 апреля этого года в Китае в общей сложности было использовано более 142,8 миллиона доз вакцин против новой коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20210419/aviatsiya-1728891738.html
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коронавирус covid-19, вакцины, китай

В Китае введено около 204,19 млн доз вакцин от COVID-19

11:52 23.04.2021
 
© REUTERS / China DailyМедицинские работники во время вакцинации пациентов от коронавируса в университете в Циндао
Медицинские работники во время вакцинации пациентов от коронавируса в университете в Циндао - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© REUTERS / China Daily
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МОСКВА, 23 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае по состоянию на 21 апреля было введено около 204,19 миллиона доз вакцин от COVID-19, сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 5 апреля этого года в Китае в общей сложности было использовано более 142,8 миллиона доз вакцин против новой коронавирусной инфекции.
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Россия-Китай: ГлавноеКоронавирус COVID-19ВакциныКитай
 
 
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