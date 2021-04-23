https://ria.ru/20210423/vaktsina-1729725850.html
Эксперты рекомендовали возобновить использование вакцины J&J в США
Эксперты рекомендовали возобновить использование вакцины J&J в США
Экспертный совет при американском медицинском регуляторе CDC рекомендовал возобновить применение вакцины от коронавируса производства Johnson&Johnson в США,... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T23:53
2021-04-23T23:53
2021-04-23T23:59
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости, Алексей Богдановский. Экспертный совет при американском медицинском регуляторе CDC рекомендовал возобновить применение вакцины от коронавируса производства Johnson&Johnson в США, свидетельствуют результаты голосования.Окончательное решение будет принимать сам регулятор с учетом мнения экспертов.За решение проголосовали 10 экспертов, против были четверо, несколько воздержались из-за конфликта интересов вследствие участия в клинических испытаниях вакцин.Новая рекомендация предполагает использование вакцины для всех жителей США старше 18 лет, при этом женщин в возрасте менее 50 лет должны предупреждать об очень редко встречающихся побочных эффектах в виде образования тромбов. Им предлагают представить возможность выбрать другие вакцины, допущенные к применению в США.На прошлой неделе власти США рекомендовали временную приостановку использования вакцины от коронавируса от J&J после того, как стало известно о шести случаях образования тромбов у пациенток, получивших прививку от коронавируса вакциной J&J. Одна из них скончалась. По последним данным, число случаев возросло до 16, трое умерли.Ранее CDC подчеркивало, что приостановка использования вакцины носит рекомендательный характер.
https://ria.ru/20210414/ssha-1728259855.html
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коронавирус covid-19, johnson & johnson, в мире, сша
ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости, Алексей Богдановский.
Экспертный совет при американском медицинском регуляторе CDC рекомендовал возобновить применение вакцины от коронавируса производства Johnson&Johnson
в США
, свидетельствуют результаты голосования.
Окончательное решение будет принимать сам регулятор с учетом мнения экспертов.
За решение проголосовали 10 экспертов, против были четверо, несколько воздержались из-за конфликта интересов вследствие участия в клинических испытаниях вакцин.
Новая рекомендация предполагает использование вакцины для всех жителей США старше 18 лет, при этом женщин в возрасте менее 50 лет должны предупреждать об очень редко встречающихся побочных эффектах в виде образования тромбов. Им предлагают представить возможность выбрать другие вакцины, допущенные к применению в США.
На прошлой неделе власти США рекомендовали временную приостановку использования вакцины от коронавируса от J&J после того, как стало известно о шести случаях образования тромбов у пациенток, получивших прививку от коронавируса вакциной J&J. Одна из них скончалась. По последним данным, число случаев возросло до 16, трое умерли.
Ранее CDC подчеркивало, что приостановка использования вакцины носит рекомендательный характер.