https://ria.ru/20210423/vaktsina-1729629061.html
Попова рассказала об эффективности российских вакцин
Попова рассказала об эффективности российских вакцин
Российские тест-системы на данный момент выявляют все виды новых штаммов коронавируса, а российские вакцины защищают от них, сообщила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:53
2021-04-23T13:53
2021-04-23T13:53
распространение коронавируса
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские тест-системы на данный момент выявляют все виды новых штаммов коронавируса, а российские вакцины защищают от них, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."А тест-системы наши выявляют все виды штаммов?" - спросил ее Путин."Да, Владимир Владимирович. Мы проверили, это один из элементов нашего исследования - как обнаруживают тест-системы новые и новые штаммы", - сказала она.Она подчеркнула, что иммунитет после вакцинации российскими вакцинами защищает от всех тех штаммов, которые сегодня присутствуют в РФ.
https://ria.ru/20210316/kovid-1601372831.html
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россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество