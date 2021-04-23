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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210423/vaktsina-1729629061.html
Попова рассказала об эффективности российских вакцин
Попова рассказала об эффективности российских вакцин
Российские тест-системы на данный момент выявляют все виды новых штаммов коронавируса, а российские вакцины защищают от них, сообщила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:53
2021-04-23T13:53
распространение коронавируса
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские тест-системы на данный момент выявляют все виды новых штаммов коронавируса, а российские вакцины защищают от них, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."А тест-системы наши выявляют все виды штаммов?" - спросил ее Путин."Да, Владимир Владимирович. Мы проверили, это один из элементов нашего исследования - как обнаруживают тест-системы новые и новые штаммы", - сказала она.Она подчеркнула, что иммунитет после вакцинации российскими вакцинами защищает от всех тех штаммов, которые сегодня присутствуют в РФ.
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россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество

Попова рассказала об эффективности российских вакцин

13:53 23.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские тест-системы на данный момент выявляют все виды новых штаммов коронавируса, а российские вакцины защищают от них, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"А тест-системы наши выявляют все виды штаммов?" - спросил ее Путин.
"Да, Владимир Владимирович. Мы проверили, это один из элементов нашего исследования - как обнаруживают тест-системы новые и новые штаммы", - сказала она.
"Пока мутаций у вирусов, в тех фрагментах... которые могли бы обходить тест-системы или обходить иммунитет после вакцин - таких мутаций нет", - заверила Попова.
Она подчеркнула, что иммунитет после вакцинации российскими вакцинами защищает от всех тех штаммов, которые сегодня присутствуют в РФ.
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Распространение коронавирусаРоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинОбщество
 
 
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