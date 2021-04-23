https://ria.ru/20210423/vaktsina-1729629061.html

Попова рассказала об эффективности российских вакцин

Попова рассказала об эффективности российских вакцин

Российские тест-системы на данный момент выявляют все виды новых штаммов коронавируса, а российские вакцины защищают от них, сообщила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T13:53

2021-04-23T13:53

2021-04-23T13:53

распространение коронавируса

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские тест-системы на данный момент выявляют все виды новых штаммов коронавируса, а российские вакцины защищают от них, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."А тест-системы наши выявляют все виды штаммов?" - спросил ее Путин."Да, Владимир Владимирович. Мы проверили, это один из элементов нашего исследования - как обнаруживают тест-системы новые и новые штаммы", - сказала она.Она подчеркнула, что иммунитет после вакцинации российскими вакцинами защищает от всех тех штаммов, которые сегодня присутствуют в РФ.

https://ria.ru/20210316/kovid-1601372831.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество