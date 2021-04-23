Голикова рассказала о ходе вакцинации от коронавируса в России
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 11,1 миллиона россиян, оба компонента получили 6,8 миллиона граждан, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"На сегодняшний день первым компонентов вакцинировано более 11,1 миллиона наших граждан. Полностью оба компонента получили 6,8 миллиона наших граждан", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также заявила, что 47% из общего числа вакцинированных в РФ - старше 60 лет или имеют хронические заболевания.
"При этом я хочу сказать, что мы неоднократно обращали внимание глав регинов, чтобы в первую очередь, в приоритетном порядке вакцинировали граждан старше 60 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями и находятся на диспансерном наблюдении. На сегодняшний день из общего количества вакцинированных 47% составляет эта категория граждан, но тем не менее в некоторых регионах этот показатель ниже, поэтому еще раз обращаюсь к коллегам, чтобы они уделили этой категории максимальное внимание", - заявила Голикова в ходе совещания у президента.