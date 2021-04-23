https://ria.ru/20210423/vaktsina-1729626504.html

Голикова рассказала о ходе вакцинации от коронавируса в России

Голикова рассказала о ходе вакцинации от коронавируса в России

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 11,1 миллиона россиян, оба компонента получили 6,8 миллиона граждан, сообщила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T13:44

2021-04-23T13:44

2021-04-23T13:44

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 11,1 миллиона россиян, оба компонента получили 6,8 миллиона граждан, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также заявила, что 47% из общего числа вакцинированных в РФ - старше 60 лет или имеют хронические заболевания."При этом я хочу сказать, что мы неоднократно обращали внимание глав регинов, чтобы в первую очередь, в приоритетном порядке вакцинировали граждан старше 60 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями и находятся на диспансерном наблюдении. На сегодняшний день из общего количества вакцинированных 47% составляет эта категория граждан, но тем не менее в некоторых регионах этот показатель ниже, поэтому еще раз обращаюсь к коллегам, чтобы они уделили этой категории максимальное внимание", - заявила Голикова в ходе совещания у президента.

https://ria.ru/20210421/vaktsinatsiya-1729298932.html

россия

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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество