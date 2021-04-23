Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210423/vaktsina-1729626504.html
Голикова рассказала о ходе вакцинации от коронавируса в России
Голикова рассказала о ходе вакцинации от коронавируса в России
Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 11,1 миллиона россиян, оба компонента получили 6,8 миллиона граждан, сообщила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:44
2021-04-23T13:44
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519406_0:297:2962:1963_1920x0_80_0_0_9db3afb9a5b621783b89520e073b5fc4.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 11,1 миллиона россиян, оба компонента получили 6,8 миллиона граждан, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также заявила, что 47% из общего числа вакцинированных в РФ - старше 60 лет или имеют хронические заболевания."При этом я хочу сказать, что мы неоднократно обращали внимание глав регинов, чтобы в первую очередь, в приоритетном порядке вакцинировали граждан старше 60 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями и находятся на диспансерном наблюдении. На сегодняшний день из общего количества вакцинированных 47% составляет эта категория граждан, но тем не менее в некоторых регионах этот показатель ниже, поэтому еще раз обращаюсь к коллегам, чтобы они уделили этой категории максимальное внимание", - заявила Голикова в ходе совещания у президента.
https://ria.ru/20210421/vaktsinatsiya-1729298932.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519406_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_20e279be9488e5e0b71adc04750ae7f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова рассказала о ходе вакцинации от коронавируса в России

13:44 23.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 11,1 миллиона россиян, оба компонента получили 6,8 миллиона граждан, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"На сегодняшний день первым компонентов вакцинировано более 11,1 миллиона наших граждан. Полностью оба компонента получили 6,8 миллиона наших граждан", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также заявила, что 47% из общего числа вакцинированных в РФ - старше 60 лет или имеют хронические заболевания.
"При этом я хочу сказать, что мы неоднократно обращали внимание глав регинов, чтобы в первую очередь, в приоритетном порядке вакцинировали граждан старше 60 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями и находятся на диспансерном наблюдении. На сегодняшний день из общего количества вакцинированных 47% составляет эта категория граждан, но тем не менее в некоторых регионах этот показатель ниже, поэтому еще раз обращаюсь к коллегам, чтобы они уделили этой категории максимальное внимание", - заявила Голикова в ходе совещания у президента.
Работница МФЦ в прививочном пункте вакцинации на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 14:58Распространение коронавируса
Мурашко заявил о расширении числа пунктов вакцинации от COVID-19
 
Распространение коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Терапевт рассказал, как не заболеть во сне
04:01В Зимбабве при крушении военного вертолета погибли четыре человека
03:55"Путин снова переиграл Запад": британцы оценили завершение учений России
03:22Прилетевший на МКС корабль имени Гагарина "перепаркуют" в сентябре
03:19Врач предупредил об опасности пикников весной
03:17Кинолог назвал бесполезные для собак аксессуары
03:15Юрист предупредил о новых дорожных штрафах
03:13ХАМАС выпустил пять ракет по территории Израиля после танковой атаки
03:11График Путина на майские нерабочие дни уточняется, заявил Песков
03:10В Европе заявили о низшей точке кризиса между Россией и Чехией
03:00Названа неожиданная причина головных болей
02:55Израиль ударил по объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты
02:40Японцы вспомнили о ядерном оружии из-за российских танков на Курилах
02:39В Госдепе прокомментировали беспорядки в Иерусалиме
02:25Эксперт рассказал про опасные фото на сайтах знакомств
02:17Россия закрывает доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
02:10Назван способ спасти утопленный смартфон
02:09США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson
02:06Франция расследует нападение под Парижем совместно со спецслужбами Туниса
01:58Депутат бундестага Гердт назвал виновных в разладе между Россией и Чехией
Лента новостейМолния