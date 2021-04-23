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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20210423/vaktsina-1729597541.html
Глава МИД Германии оценил перспективы использования "Спутника V"
Глава МИД Германии оценил перспективы использования "Спутника V"
Власти Германии не видят препятствий для поставок в страну и применения российской вакцины "Спутник V", если ее одобрит ЕС, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:40
2021-04-23T11:44
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
мид германии
сербия
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
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БЕЛГРАД, 23 апр – РИА Новости. Власти Германии не видят препятствий для поставок в страну и применения российской вакцины "Спутник V", если ее одобрит ЕС, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе визита в Сербию."Что касается "Спутник V", мы всегда говорили, если ЕС одобрит вакцину, то мы не видим, почему бы мы ее не использовали. Но условие в том, что она будет одобрена и ЕС получит возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине", - сказал Маас на брифинге.Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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Глава МИД Германии оценил перспективы использования "Спутника V"

11:40 23.04.2021 (обновлено: 11:44 23.04.2021)
 
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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БЕЛГРАД, 23 апр – РИА Новости. Власти Германии не видят препятствий для поставок в страну и применения российской вакцины "Спутник V", если ее одобрит ЕС, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе визита в Сербию.
"Что касается "Спутник V", мы всегда говорили, если ЕС одобрит вакцину, то мы не видим, почему бы мы ее не использовали. Но условие в том, что она будет одобрена и ЕС получит возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине", - сказал Маас на брифинге.
Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
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