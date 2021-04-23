https://ria.ru/20210423/vaktsina-1729597541.html

Глава МИД Германии оценил перспективы использования "Спутника V"

Глава МИД Германии оценил перспективы использования "Спутника V"

Власти Германии не видят препятствий для поставок в страну и применения российской вакцины "Спутник V", если ее одобрит ЕС, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T11:40

2021-04-23T11:40

2021-04-23T11:44

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

мид германии

сербия

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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БЕЛГРАД, 23 апр – РИА Новости. Власти Германии не видят препятствий для поставок в страну и применения российской вакцины "Спутник V", если ее одобрит ЕС, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе визита в Сербию."Что касается "Спутник V", мы всегда говорили, если ЕС одобрит вакцину, то мы не видим, почему бы мы ее не использовали. Но условие в том, что она будет одобрена и ЕС получит возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине", - сказал Маас на брифинге.Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

сербия

германия

берлин (город)

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