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Презентация мирового рейтинга университетов - 2021
Презентация мирового рейтинга университетов - 2021
27 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная официальной презентации международного рейтинга университетов Рейтингового агентства Round University Ranking (RUR) - "Мировой рейтинг университетов - 2021".
2021-04-23T11:33
2021-04-23T11:33
анонсы
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Задать вопросУчастники:- ректор Национального исследовательского технического университета "МИСиС" Алевтина ЧЕРНИКОВА;- врио ректора Омского государственного технического университета Дмитрий МАЕВСКИЙ;- ректор Российского нового университета Владимир ЗЕРНОВ;- проректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Елена ВЕСНА;- проректор по международным связям Томского государственного университета Артем РЫКУН;- управляющий директор компании Clarivate в России и СНГ Олег УТКИН;- редактор Рейтингового агентства Round University Ranking (RUR) Олег СОЛОВЬЕВ.Модератор - начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.Рейтинг оценивает деятельность ведущих университетов со всего мира. В рамках мероприятия RUR представит динамику движения российских университетов, эксперты обсудят их сильные и слабые стороны, а также пути улучшения результатов.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Презентация мирового рейтинга университетов - 2021

11:33 23.04.2021
 
Читать ria.ru в
27 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная официальной презентации международного рейтинга университетов Рейтингового агентства Round University Ranking (RUR) - "Мировой рейтинг университетов - 2021".
Задать вопрос

Участники:
- ректор Национального исследовательского технического университета "МИСиС" Алевтина ЧЕРНИКОВА;
- врио ректора Омского государственного технического университета Дмитрий МАЕВСКИЙ;
- ректор Российского нового университета Владимир ЗЕРНОВ;
- проректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Елена ВЕСНА;
- проректор по международным связям Томского государственного университета Артем РЫКУН;
- управляющий директор компании Clarivate в России и СНГ Олег УТКИН;
- редактор Рейтингового агентства Round University Ranking (RUR) Олег СОЛОВЬЕВ.

Модератор - начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.

Рейтинг оценивает деятельность ведущих университетов со всего мира. В рамках мероприятия RUR представит динамику движения российских университетов, эксперты обсудят их сильные и слабые стороны, а также пути улучшения результатов.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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