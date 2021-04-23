Презентация мирового рейтинга университетов - 2021
27 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная официальной презентации международного рейтинга университетов Рейтингового агентства Round University Ranking (RUR) - "Мировой рейтинг университетов - 2021".
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Участники:
- ректор Национального исследовательского технического университета "МИСиС" Алевтина ЧЕРНИКОВА;
- врио ректора Омского государственного технического университета Дмитрий МАЕВСКИЙ;
- ректор Российского нового университета Владимир ЗЕРНОВ;
- проректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Елена ВЕСНА;
- проректор по международным связям Томского государственного университета Артем РЫКУН;
- управляющий директор компании Clarivate в России и СНГ Олег УТКИН;
- редактор Рейтингового агентства Round University Ranking (RUR) Олег СОЛОВЬЕВ.
Модератор - начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.
Рейтинг оценивает деятельность ведущих университетов со всего мира. В рамках мероприятия RUR представит динамику движения российских университетов, эксперты обсудят их сильные и слабые стороны, а также пути улучшения результатов.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- ректор Национального исследовательского технического университета "МИСиС" Алевтина ЧЕРНИКОВА;
- врио ректора Омского государственного технического университета Дмитрий МАЕВСКИЙ;
- ректор Российского нового университета Владимир ЗЕРНОВ;
- проректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Елена ВЕСНА;
- проректор по международным связям Томского государственного университета Артем РЫКУН;
- управляющий директор компании Clarivate в России и СНГ Олег УТКИН;
- редактор Рейтингового агентства Round University Ranking (RUR) Олег СОЛОВЬЕВ.
Модератор - начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.
Рейтинг оценивает деятельность ведущих университетов со всего мира. В рамках мероприятия RUR представит динамику движения российских университетов, эксперты обсудят их сильные и слабые стороны, а также пути улучшения результатов.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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