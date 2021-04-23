https://ria.ru/20210423/universitety-1729596107.html

Презентация мирового рейтинга университетов - 2021

Презентация мирового рейтинга университетов - 2021

27 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная официальной презентации международного рейтинга университетов Рейтингового агентства Round University Ranking (RUR) - "Мировой рейтинг университетов - 2021".

2021-04-23T11:33

2021-04-23T11:33

2021-04-23T11:33

анонсы

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Задать вопросУчастники:- ректор Национального исследовательского технического университета "МИСиС" Алевтина ЧЕРНИКОВА;- врио ректора Омского государственного технического университета Дмитрий МАЕВСКИЙ;- ректор Российского нового университета Владимир ЗЕРНОВ;- проректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Елена ВЕСНА;- проректор по международным связям Томского государственного университета Артем РЫКУН;- управляющий директор компании Clarivate в России и СНГ Олег УТКИН;- редактор Рейтингового агентства Round University Ranking (RUR) Олег СОЛОВЬЕВ.Модератор - начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.Рейтинг оценивает деятельность ведущих университетов со всего мира. В рамках мероприятия RUR представит динамику движения российских университетов, эксперты обсудят их сильные и слабые стороны, а также пути улучшения результатов.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы