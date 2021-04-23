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Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками
Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками
Владимир Путин распорядился в этом году сделать дни с 4 по 7 мая включительно нерабочими с сохранением зарплаты. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T21:14
2021-04-23T21:39
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Владимир Путин распорядился в этом году сделать дни с 4 по 7 мая включительно нерабочими с сохранением зарплаты.Указ президента опубликовали на сайте Кремля.Отмечается, что такое решение глава государства принял "в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции" и укрепления здоровья граждан.Таким образом, россияне в этом году будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.Президент в своем указе поручил органам власти и другим организациям определить количество работников, которые будут обеспечивать их деятельность в эти дни.С предложением установить нерабочие дни между майскими праздниками ранее в пятницу на совещании с президентом выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что из-за разорванных каникул россиянам придется чаще ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и вновь выезжая из него, что несет риски по заболеваемости. Путин поддержал эту идею.В этом году планировалось три выходных на День весны и труда и еще три — на День Победы.
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россия, владимир путин, общество

Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками

21:14 23.04.2021 (обновлено: 21:39 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке "Музеон" в Москве
Отдыхающие в парке Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Владимир Путин распорядился в этом году сделать дни с 4 по 7 мая включительно нерабочими с сохранением зарплаты.
Указ президента опубликовали на сайте Кремля.
Отмечается, что такое решение глава государства принял "в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции" и укрепления здоровья граждан.
Таким образом, россияне в этом году будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.
Президент в своем указе поручил органам власти и другим организациям определить количество работников, которые будут обеспечивать их деятельность в эти дни.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании попечительского совета Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
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С предложением установить нерабочие дни между майскими праздниками ранее в пятницу на совещании с президентом выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что из-за разорванных каникул россиянам придется чаще ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и вновь выезжая из него, что несет риски по заболеваемости. Путин поддержал эту идею.
В этом году планировалось три выходных на День весны и труда и еще три — на День Победы.
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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