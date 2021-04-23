https://ria.ru/20210423/ukaz-1729716532.html
Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками
Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками
Владимир Путин распорядился в этом году сделать дни с 4 по 7 мая включительно нерабочими с сохранением зарплаты. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T21:14
2021-04-23T21:14
2021-04-23T21:39
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727775261_0:303:3078:2034_1920x0_80_0_0_0841ff30e99ddc831d09071a330e98e6.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Владимир Путин распорядился в этом году сделать дни с 4 по 7 мая включительно нерабочими с сохранением зарплаты.Указ президента опубликовали на сайте Кремля.Отмечается, что такое решение глава государства принял "в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции" и укрепления здоровья граждан.Таким образом, россияне в этом году будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.Президент в своем указе поручил органам власти и другим организациям определить количество работников, которые будут обеспечивать их деятельность в эти дни.С предложением установить нерабочие дни между майскими праздниками ранее в пятницу на совещании с президентом выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что из-за разорванных каникул россиянам придется чаще ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и вновь выезжая из него, что несет риски по заболеваемости. Путин поддержал эту идею.В этом году планировалось три выходных на День весны и труда и еще три — на День Победы.
https://ria.ru/20210423/epidsituatsiya-1729624102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727775261_0:119:2572:2048_1920x0_80_0_0_bb55caadd3b02bbe018fef538047ccad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Владимир Путин
распорядился в этом году сделать дни с 4 по 7 мая включительно нерабочими с сохранением зарплаты.
Указ президента опубликовали на сайте
Кремля.
Отмечается, что такое решение глава государства принял "в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции" и укрепления здоровья граждан.
Таким образом, россияне в этом году будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.
Президент в своем указе поручил органам власти и другим организациям определить количество работников, которые будут обеспечивать их деятельность в эти дни.
С предложением установить нерабочие дни между майскими праздниками ранее в пятницу на совещании с президентом выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова
. Она пояснила, что из-за разорванных каникул россиянам придется чаще ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и вновь выезжая из него, что несет риски по заболеваемости. Путин поддержал эту идею.
В этом году планировалось три выходных на День весны и труда и еще три — на День Победы.