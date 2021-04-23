https://ria.ru/20210423/ucheniya-1729635605.html

Кравчук прокомментировал завершение учений на западе России

Кравчук прокомментировал завершение учений на западе России

Экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук приветствует отвод войск РФ от украинской границы, это добрый знак,... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T14:18

2021-04-23T14:18

2021-04-23T14:18

россия

леонид кравчук

дмитрий песков

сергей шойгу

украина

в мире

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КИЕВ, 23 апр - РИА Новости. Экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук приветствует отвод войск РФ от украинской границы, это добрый знак, что эскалация снижается.Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ."Я приветствую позицию России, которая отводит свои войска, чтобы снизить напряжение. Это добрый знак к тому, что эскалация постепенно снижается и Украина в большей безопасности, чем до этого, но говорить, что начался новый курс (России - ред.) в отношении Украины очень-очень рано", - сказал Кравчук в эфире "4 канала".Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://ria.ru/20210423/peredislokatsiya-1729611514.html

https://ria.ru/20210422/nato-1729533647.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид кравчук, дмитрий песков, сергей шойгу, украина, в мире