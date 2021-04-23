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Кравчук прокомментировал завершение учений на западе России
Кравчук прокомментировал завершение учений на западе России
Экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук приветствует отвод войск РФ от украинской границы, это добрый знак,... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:18
2021-04-23T14:18
россия
леонид кравчук
дмитрий песков
сергей шойгу
украина
в мире
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КИЕВ, 23 апр - РИА Новости. Экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук приветствует отвод войск РФ от украинской границы, это добрый знак, что эскалация снижается.Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ."Я приветствую позицию России, которая отводит свои войска, чтобы снизить напряжение. Это добрый знак к тому, что эскалация постепенно снижается и Украина в большей безопасности, чем до этого, но говорить, что начался новый курс (России - ред.) в отношении Украины очень-очень рано", - сказал Кравчук в эфире "4 канала".Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
https://ria.ru/20210423/peredislokatsiya-1729611514.html
https://ria.ru/20210422/nato-1729533647.html
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россия, леонид кравчук, дмитрий песков, сергей шойгу, украина, в мире

Кравчук прокомментировал завершение учений на западе России

14:18 23.04.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 апр - РИА Новости. Экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук приветствует отвод войск РФ от украинской границы, это добрый знак, что эскалация снижается.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ.
Вертолеты Ми-8 и Ка-52 во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
Вчера, 12:45
В Кремле прокомментировали передислокацию военных в России
"Я приветствую позицию России, которая отводит свои войска, чтобы снизить напряжение. Это добрый знак к тому, что эскалация постепенно снижается и Украина в большей безопасности, чем до этого, но говорить, что начался новый курс (России - ред.) в отношении Украины очень-очень рано", - сказал Кравчук в эфире "4 канала".
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Военные учения в Крыму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 19:24
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РоссияЛеонид КравчукДмитрий ПесковСергей ШойгуУкраинаВ мире
 
 
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