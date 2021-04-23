https://ria.ru/20210423/tuva-1729623868.html

Депутат парламента Тувы призвала Ховалыга продолжать курс Кара-оола

Депутат парламента Тувы призвала Ховалыга продолжать курс Кара-оола

Депутат Верховного Хурала Тувы Ульяна Монгуш во время сессии обратилась от имени жителей республики к врио главы Владиславу Ховалыгу с просьбой продолжать... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T13:35

2021-04-23T13:35

2021-04-23T15:05

россия

шолбан кара-оол

владимир путин

республика тыва

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727228394_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_fbf68a7d840789d6b486fc301159d466.jpg

КРАСНОЯРСК, 23 апр - РИА Новости. Депутат Верховного Хурала Тувы Ульяна Монгуш во время сессии обратилась от имени жителей республики к врио главы Владиславу Ховалыгу с просьбой продолжать взятый экс-руководителем республики курс на развитие Тувы и пожелала, чтобы двери федеральных министерств перед ним были всегда открыты, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента республики. По ее данным, во время выступления депутат напомнила присутствующим, что начиная с 2010 года, парламент республики вместе с правительством в лице бывшего главы Тувы Шолбана Кара-оола смогли прийти к солидарности и сплочению общества. Кара-оол с того времени начал многостороннюю работу по повышению уровня жизни в республике. В результате совместной с правительством РФ работы была принята и разработана индивидуальная программа социально-экономического развития Тувы.В своей речи Монгуш отметила, что в настоящее время все губернаторские проекты в кожуунах (районах) среди народа претворяются в жизнь. Депутаты тоже вносят свой вклад в их реализацию."Так как вы являетесь гарантом реализации этой программы перед конституцией Тувы, лично от себя и от имени моих коллег хочу выразить надежду, что (вы – ред.) непреклонно будете вести линию по успешному осуществлению этой концепции. Считаю, что у вас самый плодотворный период в жизни, когда вам по плечу политическая деятельность, Владислав Товарищтайович (Ховалыг – ред.). Желаю от своего имени и от имени тувинского народа, чтобы двери федеральных министров, Российского Правительства всегда были открыты в вашей деятельности во имя процветания тувинской земли и народа", - цитирует пресс-служба слова Монгуш.Президент России Владимир Путин 7 апреля подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола, временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг. По словам Кара-оола, он сам попросил отставки у президента.

https://ria.ru/20210423/tyva-1729571132.html

https://ria.ru/20210422/obraschenie-1729502355.html

россия

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шолбан кара-оол, владимир путин, республика тыва, политика