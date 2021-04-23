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Депутат парламента Тувы призвала Ховалыга продолжать курс Кара-оола
Депутат парламента Тувы призвала Ховалыга продолжать курс Кара-оола
Депутат Верховного Хурала Тувы Ульяна Монгуш во время сессии обратилась от имени жителей республики к врио главы Владиславу Ховалыгу с просьбой продолжать... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:35
2021-04-23T15:05
россия
шолбан кара-оол
владимир путин
республика тыва
политика
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КРАСНОЯРСК, 23 апр - РИА Новости. Депутат Верховного Хурала Тувы Ульяна Монгуш во время сессии обратилась от имени жителей республики к врио главы Владиславу Ховалыгу с просьбой продолжать взятый экс-руководителем республики курс на развитие Тувы и пожелала, чтобы двери федеральных министерств перед ним были всегда открыты, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента республики. По ее данным, во время выступления депутат напомнила присутствующим, что начиная с 2010 года, парламент республики вместе с правительством в лице бывшего главы Тувы Шолбана Кара-оола смогли прийти к солидарности и сплочению общества. Кара-оол с того времени начал многостороннюю работу по повышению уровня жизни в республике. В результате совместной с правительством РФ работы была принята и разработана индивидуальная программа социально-экономического развития Тувы.В своей речи Монгуш отметила, что в настоящее время все губернаторские проекты в кожуунах (районах) среди народа претворяются в жизнь. Депутаты тоже вносят свой вклад в их реализацию."Так как вы являетесь гарантом реализации этой программы перед конституцией Тувы, лично от себя и от имени моих коллег хочу выразить надежду, что (вы – ред.) непреклонно будете вести линию по успешному осуществлению этой концепции. Считаю, что у вас самый плодотворный период в жизни, когда вам по плечу политическая деятельность, Владислав Товарищтайович (Ховалыг – ред.). Желаю от своего имени и от имени тувинского народа, чтобы двери федеральных министров, Российского Правительства всегда были открыты в вашей деятельности во имя процветания тувинской земли и народа", - цитирует пресс-служба слова Монгуш.Президент России Владимир Путин 7 апреля подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола, временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг. По словам Кара-оола, он сам попросил отставки у президента.
https://ria.ru/20210423/tyva-1729571132.html
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россия, шолбан кара-оол, владимир путин, республика тыва, политика

Депутат парламента Тувы призвала Ховалыга продолжать курс Кара-оола

13:35 23.04.2021 (обновлено: 15:05 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкШолбан Кара-оол
Шолбан Кара-оол - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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КРАСНОЯРСК, 23 апр - РИА Новости. Депутат Верховного Хурала Тувы Ульяна Монгуш во время сессии обратилась от имени жителей республики к врио главы Владиславу Ховалыгу с просьбой продолжать взятый экс-руководителем республики курс на развитие Тувы и пожелала, чтобы двери федеральных министерств перед ним были всегда открыты, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента республики.
По ее данным, во время выступления депутат напомнила присутствующим, что начиная с 2010 года, парламент республики вместе с правительством в лице бывшего главы Тувы Шолбана Кара-оола смогли прийти к солидарности и сплочению общества. Кара-оол с того времени начал многостороннюю работу по повышению уровня жизни в республике. В результате совместной с правительством РФ работы была принята и разработана индивидуальная программа социально-экономического развития Тувы.
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В своей речи Монгуш отметила, что в настоящее время все губернаторские проекты в кожуунах (районах) среди народа претворяются в жизнь. Депутаты тоже вносят свой вклад в их реализацию.
"Так как вы являетесь гарантом реализации этой программы перед конституцией Тувы, лично от себя и от имени моих коллег хочу выразить надежду, что (вы – ред.) непреклонно будете вести линию по успешному осуществлению этой концепции. Считаю, что у вас самый плодотворный период в жизни, когда вам по плечу политическая деятельность, Владислав Товарищтайович (Ховалыг – ред.). Желаю от своего имени и от имени тувинского народа, чтобы двери федеральных министров, Российского Правительства всегда были открыты в вашей деятельности во имя процветания тувинской земли и народа", - цитирует пресс-служба слова Монгуш.
Президент России Владимир Путин 7 апреля подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола, временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг. По словам Кара-оола, он сам попросил отставки у президента.
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