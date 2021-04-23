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В Кремле рассказали о работе по рыночной регулировке цен на продукты
В Кремле рассказали о работе по рыночной регулировке цен на продукты
Работа по рыночной регулировке цен на продукты продолжается на уровне кабмина, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:37
2021-04-23T12:37
2021-04-23T12:54
россия
правительство рф
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Работа по рыночной регулировке цен на продукты продолжается на уровне кабмина, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Рыночная регулировка цен, исключительно рыночная регулировка цен, это о том, о чем неоднократно говорил президент и в том числе говорил об этом в послании. Поэтому эта работа продолжается правительством", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле проблему с индексацией прожиточного минимума и нужно ли сдерживать рыночные цены на базовые продукты.
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