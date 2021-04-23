https://ria.ru/20210423/tseny-1729608867.html

В Кремле рассказали о работе по рыночной регулировке цен на продукты

В Кремле рассказали о работе по рыночной регулировке цен на продукты

Работа по рыночной регулировке цен на продукты продолжается на уровне кабмина, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T12:37

2021-04-23T12:37

2021-04-23T12:54

россия

правительство рф

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Работа по рыночной регулировке цен на продукты продолжается на уровне кабмина, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Рыночная регулировка цен, исключительно рыночная регулировка цен, это о том, о чем неоднократно говорил президент и в том числе говорил об этом в послании. Поэтому эта работа продолжается правительством", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле проблему с индексацией прожиточного минимума и нужно ли сдерживать рыночные цены на базовые продукты.

https://ria.ru/20210416/yaytsa-1728599931.html

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2021

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россия, правительство рф, дмитрий песков, общество