https://ria.ru/20210423/traektoriya-1729629491.html

ЦБ впервые опубликовал прогноз траектории ключевой ставки

ЦБ впервые опубликовал прогноз траектории ключевой ставки

Банк России в пятницу впервые опубликовал прогнозные диапазоны среднего уровня ключевой ставки: в 2021 году она составит 4,8-5,4% годовых, в 2022 году -... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T13:54

2021-04-23T13:54

2021-04-23T16:57

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Банк России в пятницу впервые опубликовал прогнозные диапазоны среднего уровня ключевой ставки: в 2021 году она составит 4,8-5,4% годовых, в 2022 году - 5,3-6,3%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора.С учетом того, что с начала января по 25 апреля текущего года средняя ключевая ставка была равна 4,3%, то с 26 апреля до конца года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 5-5,8%, добавляет ЦБ.Отмечается, что в 2023 году средняя ставка может составить 5-6% годовых.Регулятор принял решение публиковать прогноз траектории ключевой ставки еще в сентябре прошлого года, отметив тогда, что начнет это делать, как только определится с форматом. Ориентировочными сроками запуска публикации представители ЦБ называли первую половину текущего года.В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор планирует начать публиковать прогноз траектории ключевой ставки в апреле.ЦБ в этот четверг подтвердил начало публикации, отметив, что в течение года ключевая ставка может находиться как выше, так и ниже своего среднего уровня за год. Таким образом, прогноз траектории средней ключевой ставки не следует интерпретировать как границы изменения ключевой ставки в течение соответствующего года.

https://ria.ru/20210319/ekonomika-1601998375.html

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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика