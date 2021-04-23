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ЦБ впервые опубликовал прогноз траектории ключевой ставки
ЦБ впервые опубликовал прогноз траектории ключевой ставки
Банк России в пятницу впервые опубликовал прогнозные диапазоны среднего уровня ключевой ставки: в 2021 году она составит 4,8-5,4% годовых, в 2022 году -... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:54
2021-04-23T16:57
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Банк России в пятницу впервые опубликовал прогнозные диапазоны среднего уровня ключевой ставки: в 2021 году она составит 4,8-5,4% годовых, в 2022 году - 5,3-6,3%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора.С учетом того, что с начала января по 25 апреля текущего года средняя ключевая ставка была равна 4,3%, то с 26 апреля до конца года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 5-5,8%, добавляет ЦБ.Отмечается, что в 2023 году средняя ставка может составить 5-6% годовых.Регулятор принял решение публиковать прогноз траектории ключевой ставки еще в сентябре прошлого года, отметив тогда, что начнет это делать, как только определится с форматом. Ориентировочными сроками запуска публикации представители ЦБ называли первую половину текущего года.В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор планирует начать публиковать прогноз траектории ключевой ставки в апреле.ЦБ в этот четверг подтвердил начало публикации, отметив, что в течение года ключевая ставка может находиться как выше, так и ниже своего среднего уровня за год. Таким образом, прогноз траектории средней ключевой ставки не следует интерпретировать как границы изменения ключевой ставки в течение соответствующего года.
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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ впервые опубликовал прогноз траектории ключевой ставки

13:54 23.04.2021 (обновлено: 16:57 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Банк России в пятницу впервые опубликовал прогнозные диапазоны среднего уровня ключевой ставки: в 2021 году она составит 4,8-5,4% годовых, в 2022 году - 5,3-6,3%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора.
С учетом того, что с начала января по 25 апреля текущего года средняя ключевая ставка была равна 4,3%, то с 26 апреля до конца года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 5-5,8%, добавляет ЦБ.
Отмечается, что в 2023 году средняя ставка может составить 5-6% годовых.
Регулятор принял решение публиковать прогноз траектории ключевой ставки еще в сентябре прошлого года, отметив тогда, что начнет это делать, как только определится с форматом. Ориентировочными сроками запуска публикации представители ЦБ называли первую половину текущего года.
В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор планирует начать публиковать прогноз траектории ключевой ставки в апреле.
ЦБ в этот четверг подтвердил начало публикации, отметив, что в течение года ключевая ставка может находиться как выше, так и ниже своего среднего уровня за год. Таким образом, прогноз траектории средней ключевой ставки не следует интерпретировать как границы изменения ключевой ставки в течение соответствующего года.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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