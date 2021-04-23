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В Томске пятилетнего мальчика придавило штангой уличного тренажера
В Томске пятилетнего мальчика придавило штангой уличного тренажера
Следователи СК в Томске организовали проверку после травмирования на спортивной площадке стадиона "Юность" пятилетнего мальчика – на него упала штанга уличного... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T17:02
2021-04-23T17:02
россия
следственный комитет россии (ск рф)
томск
ленинский район
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 23 апр – РИА Новости. Следователи СК в Томске организовали проверку после травмирования на спортивной площадке стадиона "Юность" пятилетнего мальчика – на него упала штанга уличного тренажера, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону."По предварительным данным, 10 апреля 2021 года на спортивной площадке стадиона "Юность" в Томске на пятилетнего мальчика упала штанга, которая была закреплена на турнике. Ребенок с травмами был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь", - говорится в сообщении.С заявлением о произошедшем родители мальчика обратились в отдел полиции по Ленинскому району Томска. СК инициировал передачу материалов проверки в следственные органы регионального СК России для решения вопроса о наличии признаков состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)."В настоящее время проводится проверка, в рамках которой устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), томск, ленинский район, происшествия

В Томске пятилетнего мальчика придавило штангой уличного тренажера

17:02 23.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НОВОСИБИРСК, 23 апр – РИА Новости. Следователи СК в Томске организовали проверку после травмирования на спортивной площадке стадиона "Юность" пятилетнего мальчика – на него упала штанга уличного тренажера, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
"По предварительным данным, 10 апреля 2021 года на спортивной площадке стадиона "Юность" в Томске на пятилетнего мальчика упала штанга, которая была закреплена на турнике. Ребенок с травмами был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь", - говорится в сообщении.
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С заявлением о произошедшем родители мальчика обратились в отдел полиции по Ленинскому району Томска. СК инициировал передачу материалов проверки в следственные органы регионального СК России для решения вопроса о наличии признаков состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
"В настоящее время проводится проверка, в рамках которой устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ТомскЛенинский районПроисшествия
 
 
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