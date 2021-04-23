https://ria.ru/20210423/terakt-1729717514.html

Во Франции задержали трех человек по делу о теракте

Во Франции задержали трех человек по делу о теракте

Три человека из окружения напавшего на сотрудницу полиции во Франции взяты под стражу, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T21:26

2021-04-23T21:26

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эммануэль макрон

тунис (страна)

убийство сотрудницы полиции под парижем

франция

в мире

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Три человека из окружения напавшего на сотрудницу полиции во Франции взяты под стражу, сообщает телеканал BFMTV.Вечером в пятницу правоохранители задержали трех человек. По информации телеканала, все они связаны с злоумышленником.В пятницу во второй половине дня мужчина с ножом напал на сотрудницу комиссариата полиции в Рамбуйе. По данным СМИ, он нанес ей несколько ударов в горло. Женщина скончалась. Нападавший умер от ран, полученных при задержании. У нападавшего было гражданство Туниса, он прибыл во Францию в 2009 году, отмечают СМИ.Расследование нападения на сотрудницу полиции поручено антитеррористическому отделу прокуратуры. Как сообщил глава антитеррористической прокуратуры, расследование ведется по статьям об убийстве лица, ответственного за общественный порядок, и преступном террористическом сговоре. Прокурор отметил, что злоумышленник заранее наводил справки о месте преступления.Президент Эммануэль Макрон, комментируя произошедшее, заявил, что Франция не сдастся в борьбе с исламским терроризмом.

https://ria.ru/20210423/frantsiya-1729695523.html

тунис (страна)

франция

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Полиция на месте атаки во французском городе Рамбуйе Злоумышленник напал с ножом на сотрудницу полиции во французском городе Рамбуйе (департамент Ивелин) в 45 км к западу от Парижа, сообщают СМИ. 2021-04-23T21:26 true PT0M19S

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эммануэль макрон, тунис (страна), убийство сотрудницы полиции под парижем, франция, в мире