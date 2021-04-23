https://ria.ru/20210423/telo-1729681093.html

На мусорном полигоне в Кабардино-Балкарии нашли тело младенца

На мусорном полигоне в Кабардино-Балкарии нашли тело младенца

Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденной девочки на мусорном полигоне в Урванском районе... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T17:14

2021-04-23T17:14

2021-04-23T17:14

россия

следственный комитет россии (ск рф)

урванский район

происшествия

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НАЛЬЧИК, 23 апр – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденной девочки на мусорном полигоне в Урванском районе республики, сообщает СУ СК РФ по региону."По данным следствия, утром в пятницу на полигоне по переработке твердых коммунальных отходов, расположенном за селением Урвань, на конвейерной ленте было обнаружено тело новорожденной девочки. В области головы и шеи младенца обнаружены ранения", - говорится в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы."Следователями проводятся неотложные следственные мероприятия, назначено проведение молекулярно-генетической и ряда других экспертиз", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20210410/mladenets-1727731496.html

россия

урванский район

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2021

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россия, следственный комитет россии (ск рф), урванский район, происшествия