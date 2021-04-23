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На мусорном полигоне в Кабардино-Балкарии нашли тело младенца
На мусорном полигоне в Кабардино-Балкарии нашли тело младенца
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденной девочки на мусорном полигоне в Урванском районе... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T17:14
2021-04-23T17:14
россия
следственный комитет россии (ск рф)
урванский район
происшествия
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НАЛЬЧИК, 23 апр – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденной девочки на мусорном полигоне в Урванском районе республики, сообщает СУ СК РФ по региону."По данным следствия, утром в пятницу на полигоне по переработке твердых коммунальных отходов, расположенном за селением Урвань, на конвейерной ленте было обнаружено тело новорожденной девочки. В области головы и шеи младенца обнаружены ранения", - говорится в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы."Следователями проводятся неотложные следственные мероприятия, назначено проведение молекулярно-генетической и ряда других экспертиз", - отмечает ведомство.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), урванский район, происшествия

На мусорном полигоне в Кабардино-Балкарии нашли тело младенца

17:14 23.04.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Фото : СК РФ
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НАЛЬЧИК, 23 апр – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденной девочки на мусорном полигоне в Урванском районе республики, сообщает СУ СК РФ по региону.
"По данным следствия, утром в пятницу на полигоне по переработке твердых коммунальных отходов, расположенном за селением Урвань, на конвейерной ленте было обнаружено тело новорожденной девочки. В области головы и шеи младенца обнаружены ранения", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
"Следователями проводятся неотложные следственные мероприятия, назначено проведение молекулярно-генетической и ряда других экспертиз", - отмечает ведомство.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Урванский районПроисшествия
 
 
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