https://ria.ru/20210423/tanki-1729677832.html

Австрийская газета перепутала российские и украинские танки

Австрийская газета перепутала российские и украинские танки

Австрийское издание Kleine Zeitung проиллюстрировало статью под названием "Российская демонстрация силы" фотографией танков с символикой украинского полка... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T17:01

2021-04-23T17:01

2021-04-23T17:57

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генеральная прокуратура рф

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ВЕНА, 23 апр — РИА Новости. Австрийское издание Kleine Zeitung проиллюстрировало статью под названием "Российская демонстрация силы" фотографией танков с символикой украинского полка "Азов". На это обратило внимание российское посольство в Вене.Дипломаты призвали журналистов внимательнее подходить к работе.Они также напомнили, что командиры и бойцы "Азова" — основанного украинскими националистами военизированного объединения — не скрывают своих взглядов и преступных деяний, используют соответствующую символику и поддерживают связи с немецкими праворадикальными организациями."Таким образом, иллюстрация в какой-то мере оказалась очень кстати, ведь она наглядно показывает, кто на самом деле занимается демонстрацией силы на востоке Украины", — говорится в сообщении на странице посольства в Facebook."Азов" — один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже он вошел в состав украинской Нацгвардии.В России против бойцов "Азова" возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны". На прошлой неделе Общественная палата попросила Генпрокуратуру признать полк экстремистской организацией.

https://ria.ru/20210413/podlog-1728014203.html

https://ria.ru/20200819/1575979581.html

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вена

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россия, генеральная прокуратура рф, вена, киев, в мире