Австрийская газета перепутала российские и украинские танки
17:01 23.04.2021 (обновлено: 17:57 23.04.2021)
© Страница Посольства России в Австрии в FacebookОпубликованная изданием "Kleine Zeitung" фотография танков с символикой украинского полка "Азов"
ВЕНА, 23 апр — РИА Новости. Австрийское издание Kleine Zeitung проиллюстрировало статью под названием "Российская демонстрация силы" фотографией танков с символикой украинского полка "Азов". На это обратило внимание российское посольство в Вене.
Дипломаты призвали журналистов внимательнее подходить к работе.
Они также напомнили, что командиры и бойцы "Азова" — основанного украинскими националистами военизированного объединения — не скрывают своих взглядов и преступных деяний, используют соответствующую символику и поддерживают связи с немецкими праворадикальными организациями.
"Таким образом, иллюстрация в какой-то мере оказалась очень кстати, ведь она наглядно показывает, кто на самом деле занимается демонстрацией силы на востоке Украины", — говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.
"Азов" — один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже он вошел в состав украинской Нацгвардии.
В России против бойцов "Азова" возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны". На прошлой неделе Общественная палата попросила Генпрокуратуру признать полк экстремистской организацией.
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