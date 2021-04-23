https://ria.ru/20210423/taktika-1729569722.html

Медведев рассказал о новой тактике США

Медведев рассказал о новой тактике США

США выбрали двойственный подход в отношениях в Россией, считает зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T08:07

2021-04-23T08:07

2021-04-23T11:42

россия

дмитрий медведев

джо байден

владимир путин

вашингтон (город)

сша

политика

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США выбрали двойственный подход в отношениях в Россией, считает зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.США 15 апреля ввели очередные санкции против России. Они коснулись 32 человек и организаций, а также первичной покупки гособлигаций. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии. Ранее американский лидер Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Путиным выразил готовность к налаживанию отношений и предложил провести личную встречу в третьей стране. Читайте полный текст статьи Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

россия

вашингтон (город)

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий медведев, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, политика