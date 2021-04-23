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Медведев рассказал о новой тактике США
Медведев рассказал о новой тактике США
США выбрали двойственный подход в отношениях в Россией, считает зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T08:07
2021-04-23T11:42
россия
дмитрий медведев
джо байден
владимир путин
вашингтон (город)
сша
политика
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США выбрали двойственный подход в отношениях в Россией, считает зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.США 15 апреля ввели очередные санкции против России. Они коснулись 32 человек и организаций, а также первичной покупки гособлигаций. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии. Ранее американский лидер Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Путиным выразил готовность к налаживанию отношений и предложил провести личную встречу в третьей стране. Читайте полный текст статьи Дмитрия Медведева &gt;&gt;
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россия, дмитрий медведев, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, политика

Медведев рассказал о новой тактике США

08:07 23.04.2021 (обновлено: 11:42 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США выбрали двойственный подход в отношениях в Россией, считает зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

"Новая же тактика американской администрации — одной рукой сигнализировать о необходимости диалога, а другой увеличивать давление", — говорится в его статье для РИА Новости.

США 15 апреля ввели очередные санкции против России. Они коснулись 32 человек и организаций, а также первичной покупки гособлигаций. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.
Ранее американский лидер Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Путиным выразил готовность к налаживанию отношений и предложил провести личную встречу в третьей стране.
Читайте полный текст статьи Дмитрия Медведева >>
Переговоры с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Вана И в Анкоридже, США - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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РоссияДмитрий МедведевДжо БайденВладимир ПутинВашингтон (город)СШАПолитика
 
 
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