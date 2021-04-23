https://ria.ru/20210423/stantsii-1729710015.html

Мобильное приложение поможет отследить содержание ж/д станций в МО

Мобильное приложение поможет отследить содержание ж/д станций в МО

Содержание железнодорожных станций в Московской области и прилегающих к ним территорий начали контролировать через мобильное приложение. Об этом сообщил... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T19:50

2021-04-23T19:50

2021-04-23T19:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Содержание железнодорожных станций в Московской области и прилегающих к ним территорий начали контролировать через мобильное приложение. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональный минтранс.Сотрудники ведомства теперь следят за состоянием платформ через СКПДИ — систему для контроля и планирования в сфере дорожной инфраструктуры.Все данные в нее будут вносить после обследования станции и обращений местных жителей, которые они оставляют на портале "Добродел". Благодаря этому уборка будет ускорена, а любые жалобы пассажиров будут оперативно отрабатываться.Одна из особенностей улучшенной системы отработки жалоб — строгий контроль за сроками. Если исполнители нарушат их или не полностью устранят проблемы, их можно будет привлечь к ответственности.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)