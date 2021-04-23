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Мобильное приложение поможет отследить содержание ж/д станций в МО
Мобильное приложение поможет отследить содержание ж/д станций в МО
Содержание железнодорожных станций в Московской области и прилегающих к ним территорий начали контролировать через мобильное приложение. Об этом сообщил... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T19:50
2021-04-23T19:50
2021-04-23T19:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Содержание железнодорожных станций в Московской области и прилегающих к ним территорий начали контролировать через мобильное приложение. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональный минтранс.Сотрудники ведомства теперь следят за состоянием платформ через СКПДИ — систему для контроля и планирования в сфере дорожной инфраструктуры.Все данные в нее будут вносить после обследования станции и обращений местных жителей, которые они оставляют на портале "Добродел". Благодаря этому уборка будет ускорена, а любые жалобы пассажиров будут оперативно отрабатываться.Одна из особенностей улучшенной системы отработки жалоб — строгий контроль за сроками. Если исполнители нарушат их или не полностью устранят проблемы, их можно будет привлечь к ответственности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости.
Содержание железнодорожных станций в Московской области и прилегающих к ним территорий начали контролировать через мобильное приложение. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на региональный минтранс.
Сотрудники ведомства теперь следят за состоянием платформ через СКПДИ — систему для контроля и планирования в сфере дорожной инфраструктуры.
Все данные в нее будут вносить после обследования станции и обращений местных жителей, которые они оставляют на портале "Добродел". Благодаря этому уборка будет ускорена, а любые жалобы пассажиров будут оперативно отрабатываться.
Одна из особенностей улучшенной системы отработки жалоб — строгий контроль за сроками. Если исполнители нарушат их или не полностью устранят проблемы, их можно будет привлечь к ответственности.