Шер заступилась за Бритни Спирс

Шер заступилась за Бритни Спирс

Американская певица Шер выступила в защиту Бритни Спирс, сообщает Independent со ссылкой на Press Association. Она убеждена, что отцу девушки нужно отказаться...

2021-04-23T03:23

2021-04-23T03:23

2021-04-23T03:23

новости культуры

культура

музыка

бритни спирс

шер

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Американская певица Шер выступила в защиту Бритни Спирс, сообщает Independent со ссылкой на Press Association. Она убеждена, что отцу девушки нужно отказаться от опекунства.Джеймс Спирс стал юридическим опекуном дочери в 2008 году после череды скандалов, спровоцированных певицей: она тяжело переживала развод с Кевином Федерлайном, употребляла наркотики, налысо побрила голову. С тех пор он контролирует финансы и карьеру певицы. Бритни пыталась освободиться от надзора отца и просила назначить другого опекуна. Шер не первая, кто поддержал исполнительницу поп-хита "oops!...i did it again" . Ранее в ее защиту высказывались Майли Сайрус, Пэрис Хилтон и Хлоя Грейс Морец. Также в Instagram существует движение #FreeBritney, его активисты — фанаты певицы, они не верят в ее недееспособность и считают, что их кумир — жертва алчности продюсеров и родного отца. В феврале 2021 года вышла документальная лента "Framing Britney Spears" ("Подставляя Бритни Спирс"), внимание которой сосредоточено на карьере поп-иконы, опекунстве и движении #FreeBritney.

