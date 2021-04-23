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Шер заступилась за Бритни Спирс
Шер заступилась за Бритни Спирс
Американская певица Шер выступила в защиту Бритни Спирс, сообщает Independent со ссылкой на Press Association. Она убеждена, что отцу девушки нужно отказаться... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T03:23
2021-04-23T03:23
2021-04-23T03:23
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Американская певица Шер выступила в защиту Бритни Спирс, сообщает Independent со ссылкой на Press Association. Она убеждена, что отцу девушки нужно отказаться от опекунства.Джеймс Спирс стал юридическим опекуном дочери в 2008 году после череды скандалов, спровоцированных певицей: она тяжело переживала развод с Кевином Федерлайном, употребляла наркотики, налысо побрила голову. С тех пор он контролирует финансы и карьеру певицы. Бритни пыталась освободиться от надзора отца и просила назначить другого опекуна. Шер не первая, кто поддержал исполнительницу поп-хита "oops!...i did it again" . Ранее в ее защиту высказывались Майли Сайрус, Пэрис Хилтон и Хлоя Грейс Морец. Также в Instagram существует движение #FreeBritney, его активисты — фанаты певицы, они не верят в ее недееспособность и считают, что их кумир — жертва алчности продюсеров и родного отца. В феврале 2021 года вышла документальная лента "Framing Britney Spears" ("Подставляя Бритни Спирс"), внимание которой сосредоточено на карьере поп-иконы, опекунстве и движении #FreeBritney.
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новости культуры, музыка, бритни спирс, шер
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости.
Американская певица Шер выступила в защиту Бритни Спирс, сообщает
Independent со ссылкой на Press Association. Она убеждена, что отцу девушки нужно отказаться от опекунства.
"Я думаю, отец должен оставить ее в покое и дать пожить собственной жизнью", — сказала Шер.
Джеймс Спирс стал юридическим опекуном дочери в 2008 году после череды скандалов, спровоцированных певицей: она тяжело переживала развод с Кевином Федерлайном, употребляла наркотики, налысо побрила голову. С тех пор он контролирует финансы и карьеру певицы. Бритни пыталась освободиться от надзора отца и просила назначить другого опекуна.
Шер не первая, кто поддержал исполнительницу поп-хита "oops!...i did it again" . Ранее в ее защиту высказывались Майли Сайрус, Пэрис Хилтон и Хлоя Грейс Морец. Также в Instagram существует движение #FreeBritney, его активисты — фанаты певицы, они не верят в ее недееспособность и считают, что их кумир — жертва алчности продюсеров и родного отца.
В феврале 2021 года вышла документальная лента "Framing Britney Spears" ("Подставляя Бритни Спирс"), внимание которой сосредоточено на карьере поп-иконы, опекунстве и движении #FreeBritney.