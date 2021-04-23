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Американские истребители F-18 поднялись в воздух для сопровождения Ту-142
Американские истребители F-18 поднялись в воздух для сопровождения Ту-142
Противолодочные самолеты Ту-142 выполнили плановый полет над Тихим океаном, на сопровождение поднимались F-18 ВМС США, говорится в сообщении отдела... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:18
2021-04-23T11:46
ту-142мк
россия
тихий океан
военно-морские силы сша
сша
безопасность
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Противолодочные самолеты Ту-142 выполнили плановый полет над Тихим океаном, на сопровождение поднимались F-18 ВМС США, говорится в сообщении отдела информобеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа.Отмечается, что летчики отработали задачи полета над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия радиолокационного контроля, а также вопросы летной подготовки в дальней морской зоне."На отдельных участках полёта российские самолёты сопровождали палубные истребители F-18 ВМС США. Полет самолетов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.
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ту-142мк, россия, тихий океан, военно-морские силы сша, сша, безопасность

Американские истребители F-18 поднялись в воздух для сопровождения Ту-142

11:18 23.04.2021 (обновлено: 11:46 23.04.2021)
 
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Репетиция парада ко Дню ВМФ в городах России - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Противолодочные самолеты Ту-142 выполнили плановый полет над Тихим океаном, на сопровождение поднимались F-18 ВМС США, говорится в сообщении отдела информобеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа.
"Двадцать третьего апреля пара дальних противолодочных самолётов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнила плановый десятичасовой полёт над акваторией Тихого океана. За период выполнения поставленных задач экипажи противолодочных самолетов преодолели около 8 тысяч километров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что летчики отработали задачи полета над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия радиолокационного контроля, а также вопросы летной подготовки в дальней морской зоне.
"На отдельных участках полёта российские самолёты сопровождали палубные истребители F-18 ВМС США. Полет самолетов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.
МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
08:30
Опубликовано видео сопровождения самолета ВВС США над Тихим океаном
 
Ту-142МКРоссияТихий океанВоенно-морские силы СШАСШАБезопасность
 
 
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