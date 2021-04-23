https://ria.ru/20210423/soprovozhdenie-1729592481.html
Американские истребители F-18 поднялись в воздух для сопровождения Ту-142
Американские истребители F-18 поднялись в воздух для сопровождения Ту-142
Противолодочные самолеты Ту-142 выполнили плановый полет над Тихим океаном, на сопровождение поднимались F-18 ВМС США, говорится в сообщении отдела... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:18
2021-04-23T11:18
2021-04-23T11:46
ту-142мк
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Противолодочные самолеты Ту-142 выполнили плановый полет над Тихим океаном, на сопровождение поднимались F-18 ВМС США, говорится в сообщении отдела информобеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа.Отмечается, что летчики отработали задачи полета над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия радиолокационного контроля, а также вопросы летной подготовки в дальней морской зоне."На отдельных участках полёта российские самолёты сопровождали палубные истребители F-18 ВМС США. Полет самолетов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210423/soprovozhdenie-1729571397.html
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ту-142мк, россия, тихий океан, военно-морские силы сша, сша, безопасность