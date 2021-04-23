Онлайн-брифинг главы Комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого
29 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонида СЛУЦКОГО об актуальной международной ситуации.
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Будут прокомментированы отношения России с США, странами Евросоюза, НАТО с учетом последних внешнеполитических трендов, а также взаимодействие России в рамках международных структур и межпарламентских форумов.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Будут прокомментированы отношения России с США, странами Евросоюза, НАТО с учетом последних внешнеполитических трендов, а также взаимодействие России в рамках международных структур и межпарламентских форумов.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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