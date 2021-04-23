https://ria.ru/20210423/slutskiy-1729646640.html

Онлайн-брифинг главы Комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого

Онлайн-брифинг главы Комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого

29 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонида СЛУЦКОГО об актуальной международной ситуации.

2021-04-23T14:52

2021-04-23T14:52

2021-04-23T14:52

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Задать вопросБудут прокомментированы отношения России с США, странами Евросоюза, НАТО с учетом последних внешнеполитических трендов, а также взаимодействие России в рамках международных структур и межпарламентских форумов.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы