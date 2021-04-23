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Онлайн-брифинг главы Комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого
Онлайн-брифинг главы Комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого
29 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонида СЛУЦКОГО об актуальной международной ситуации.
2021-04-23T14:52
2021-04-23T14:52
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Задать вопросБудут прокомментированы отношения России с США, странами Евросоюза, НАТО с учетом последних внешнеполитических трендов, а также взаимодействие России в рамках международных структур и межпарламентских форумов.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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1
5
4.7
96
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60
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Онлайн-брифинг главы Комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого

14:52 23.04.2021
 
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29 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонида СЛУЦКОГО об актуальной международной ситуации.
Задать вопрос

Будут прокомментированы отношения России с США, странами Евросоюза, НАТО с учетом последних внешнеполитических трендов, а также взаимодействие России в рамках международных структур и межпарламентских форумов.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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