Мельниченко поручил построить три школы в Пензе в рамках ГЧП
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на заседании Совета Федерации РФ
ПЕНЗА, 23 апр - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поручил построить три школы в Пензе в рамках государственно-частного партнерства, предложив муниципалитету заключить концессионные соглашения с частным инвестором, сообщила пресс-служба правительства региона.
Ранее Минпросвещения РФ при участии ВЭБ.РФ разработало новую редакцию правил финансирования строительства школ, в том числе на принципах государственно-частного партнерства, что позволит создать в стране свыше 647 тысяч новых современных школьных мест. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов пояснял, что ВЭБ готов выступить как софинансирующая организация, способствующая привлечению средств от банков-партнеров в концессионные соглашения.
"В рамках этого проекта мы имеем уникальную возможность создания современных объектов образования, потребность в которых особенно велика на территориях динамично развивающихся микрорайонов областного центра… Приступаем к работе по строительству трех школ – на улице Измайлова, в седьмом микрорайоне "Арбеково" и в "Заре". Каждое из учебных заведений будет рассчитано на 1100 мест. Определяем... вариант концессионных соглашений - с муниципалитетом. Прорабатываем проектно-сметную документацию", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
Уточняется, что в настоящее время под строительство этих трех школ сформированы участки, подготовлены технические сведения, рассматриваются варианты использования типовых архитектурных решений.
Мельниченко на совещании в правительстве региона в пятницу отметил, что также строительство еще одной школы планируется в пригороде Пензы.
"Относительно строительства еще одной школы – на территории "Города Спутника" в Пензенском районе – проектно-сметная документация готова, прошли согласования в Минпросвещения России. Сейчас решается вопрос в министерстве экономического развития РФ о включении строительства школы в федеральную инвестиционную программу", - сказал врио губернатора.