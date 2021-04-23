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Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
https://ria.ru/20210423/shkola-1729718643.html
Мельниченко поручил построить три школы в Пензе в рамках ГЧП
Мельниченко поручил построить три школы в Пензе в рамках ГЧП
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поручил построить три школы в Пензе в рамках государственно-частного партнерства, предложив муниципалитету... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T21:39
2021-04-23T21:39
пензенская область
россия
олег мельниченко
игорь шувалов
пенза
пензенская область
общество
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ПЕНЗА, 23 апр - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поручил построить три школы в Пензе в рамках государственно-частного партнерства, предложив муниципалитету заключить концессионные соглашения с частным инвестором, сообщила пресс-служба правительства региона.Ранее Минпросвещения РФ при участии ВЭБ.РФ разработало новую редакцию правил финансирования строительства школ, в том числе на принципах государственно-частного партнерства, что позволит создать в стране свыше 647 тысяч новых современных школьных мест. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов пояснял, что ВЭБ готов выступить как софинансирующая организация, способствующая привлечению средств от банков-партнеров в концессионные соглашения."В рамках этого проекта мы имеем уникальную возможность создания современных объектов образования, потребность в которых особенно велика на территориях динамично развивающихся микрорайонов областного центра… Приступаем к работе по строительству трех школ – на улице Измайлова, в седьмом микрорайоне "Арбеково" и в "Заре". Каждое из учебных заведений будет рассчитано на 1100 мест. Определяем... вариант концессионных соглашений - с муниципалитетом. Прорабатываем проектно-сметную документацию", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.Уточняется, что в настоящее время под строительство этих трех школ сформированы участки, подготовлены технические сведения, рассматриваются варианты использования типовых архитектурных решений.Мельниченко на совещании в правительстве региона в пятницу отметил, что также строительство еще одной школы планируется в пригороде Пензы."Относительно строительства еще одной школы – на территории "Города Спутника" в Пензенском районе – проектно-сметная документация готова, прошли согласования в Минпросвещения России. Сейчас решается вопрос в министерстве экономического развития РФ о включении строительства школы в федеральную инвестиционную программу", - сказал врио губернатора.
https://ria.ru/20210420/mebel-1729171293.html
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россия, олег мельниченко, игорь шувалов, пенза, пензенская область, общество

Мельниченко поручил построить три школы в Пензе в рамках ГЧП

21:39 23.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на заседании Совета Федерации РФ
Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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ПЕНЗА, 23 апр - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поручил построить три школы в Пензе в рамках государственно-частного партнерства, предложив муниципалитету заключить концессионные соглашения с частным инвестором, сообщила пресс-служба правительства региона.
Ранее Минпросвещения РФ при участии ВЭБ.РФ разработало новую редакцию правил финансирования строительства школ, в том числе на принципах государственно-частного партнерства, что позволит создать в стране свыше 647 тысяч новых современных школьных мест. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов пояснял, что ВЭБ готов выступить как софинансирующая организация, способствующая привлечению средств от банков-партнеров в концессионные соглашения.
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"В рамках этого проекта мы имеем уникальную возможность создания современных объектов образования, потребность в которых особенно велика на территориях динамично развивающихся микрорайонов областного центра… Приступаем к работе по строительству трех школ – на улице Измайлова, в седьмом микрорайоне "Арбеково" и в "Заре". Каждое из учебных заведений будет рассчитано на 1100 мест. Определяем... вариант концессионных соглашений - с муниципалитетом. Прорабатываем проектно-сметную документацию", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
Уточняется, что в настоящее время под строительство этих трех школ сформированы участки, подготовлены технические сведения, рассматриваются варианты использования типовых архитектурных решений.
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Мельниченко на совещании в правительстве региона в пятницу отметил, что также строительство еще одной школы планируется в пригороде Пензы.
"Относительно строительства еще одной школы – на территории "Города Спутника" в Пензенском районе – проектно-сметная документация готова, прошли согласования в Минпросвещения России. Сейчас решается вопрос в министерстве экономического развития РФ о включении строительства школы в федеральную инвестиционную программу", - сказал врио губернатора.
 
Пензенская областьРоссияОлег МельниченкоИгорь ШуваловПензаПензенская областьОбщество
 
 
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