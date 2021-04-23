https://ria.ru/20210423/sbyt-1729670483.html

В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за сбыт оружия

В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за сбыт оружия

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий квалифицировать сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей как тяжкое преступление, а наказание... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T16:31

2021-04-23T16:31

2021-04-23T17:21

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий квалифицировать сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей как тяжкое преступление, а наказание за сбыт взрывных устройств установить до 20 лет, следует из электронной базы нижней палаты парламента.Изменения вносятся в Уголовный кодекс РФ.Законопроектом предлагается сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему выделить в отдельную статью 222.2 УК РФ и квалифицировать как тяжкое преступление. Кроме того, отдельной статьей станет оборот крупнокалиберного оружия.Законопроект также предусматривает уголовную ответственность за незаконное изготовление и сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж."Законопроектом предлагается уточнить часть вторую статьи 213 УК РФ, приравняв хулиганство, совершенное с использованием легковоспламеняющихся, пиротехнических и иных предметов или веществ, представляющих опасность для окружающих, аналогичному деянию, совершенному с использованием оружия", - сообщается в пояснительной записке.Отдельным квалифицирующим признаком станет использование интернета для совершения преступлений."Ответственность, в частности, составит от 6 до 10 лет, а если преступление совершено организованной группой – до 12 лет лишения свободы. За сбыт взрывных устройств наказание составит вплоть до 20 лет", - говорится о проекте в официальном Telegram-канале комитета ГД по безопасности.По словам его председателя Василия Пискарева, "в последнее время регулярно поступают сообщения о ликвидации подпольных оружейных мастерских, которые переделывают охолощенное, газовое или сигнальное оружие в боевое"."Действующего наказания в виде принудительных работ или полугодового заключения явно недостаточно, потому что речь идет об оружии или взрывчатке, которые могут попасть в руки преступников, экстремистов или террористов", - подчеркнул он.Максимальная санкция статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) подразумевает до 12 лет лишения свободы.

https://rsport.ria.ru/20210416/mma-1728611460.html

https://ria.ru/20210331/arsenal-1603566221.html

https://ria.ru/20210406/belozertsev-1604411300.html

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