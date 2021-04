https://ria.ru/20210423/sanktsii-1729691078.html

Белоруссия утвердила ответные санкции против стран Запада

2021-04-23T17:57

МИНСК, 23 апр - РИА Новости. Белоруссия утвердила список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары компаний LIQUI MOLY, ŠKODA AUTO и BEIERSDORF, сообщила в пятницу пресс-служба правительства республики.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал в качестве ответной меры указ о запрете на ввоз в Белоруссию отдельных товаров и на импорт работ и услуг юридических и физических лиц стран, которые приняли санкции против Минска, о чем сообщала президентская пресс-служба. Отмечалось, что документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов республики. Премьер Белоруссии Роман Головченко отмечал, что ответные экономические меры будут действовать "очень точечно", а не как у западных партнеров, которые применяют "санкционные дубинки" налево и направо."Для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 23 апреля 2021 года №240… В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний LIQUI MOLY, ŠKODA AUTO и BEIERSDORF (торговые марки NIVEA, EUCERIN, LA PRAIRIE, LABELLO, HANSAPLAST, FLORENA, 8X4, SKIN STORIES, GAMMON, TESA, CHAUL, COPPERTONE, HIDROFUGAL, STOP THE WATER WHILE USING ME)", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Совмина.

