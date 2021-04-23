Белоруссия утвердила ответные санкции против стран Запада
17:57 23.04.2021 (обновлено: 18:24 23.04.2021)
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МИНСК, 23 апр - РИА Новости. Белоруссия утвердила список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары компаний LIQUI MOLY, ŠKODA AUTO и BEIERSDORF, сообщила в пятницу пресс-служба правительства республики.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал в качестве ответной меры указ о запрете на ввоз в Белоруссию отдельных товаров и на импорт работ и услуг юридических и физических лиц стран, которые приняли санкции против Минска, о чем сообщала президентская пресс-служба. Отмечалось, что документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов республики. Премьер Белоруссии Роман Головченко отмечал, что ответные экономические меры будут действовать "очень точечно", а не как у западных партнеров, которые применяют "санкционные дубинки" налево и направо.
"Для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 23 апреля 2021 года №240… В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний LIQUI MOLY, ŠKODA AUTO и BEIERSDORF (торговые марки NIVEA, EUCERIN, LA PRAIRIE, LABELLO, HANSAPLAST, FLORENA, 8X4, SKIN STORIES, GAMMON, TESA, CHAUL, COPPERTONE, HIDROFUGAL, STOP THE WATER WHILE USING ME)", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Совмина.