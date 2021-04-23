https://ria.ru/20210423/samara-1729700731.html

Матыцин и Азаров обсудили инвестиции в спортобъекты Самарской области

Матыцин и Азаров обсудили инвестиции в спортобъекты Самарской области

Министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили вопрос привлечения инвестиций в строительство спортобъектов в регионе,... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T18:50

2021-04-23T18:50

2021-04-23T18:50

россия

олег матыцин

дмитрий азаров

москва

самарская область

общество

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САМАРА, 23 апр - РИА Новости. Министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили вопрос привлечения инвестиций в строительство спортобъектов в регионе, сообщает пресс-служба облправительства."В пятницу, 23 апреля, в ходе командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с министром спорта Российской Федерации Олегом Матыциным. Дмитрий Азаров и Олег Матыцин обсудили вопрос привлечения инвестиций в строительство спортобъектов Самарской области", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Азаров рассказал, что провел встречу с одним из потенциальных инвесторов по строительству ледового комплекса в Самарской области."Предполагаем, что уже в ближайшие три недели мы подберем площадки для возможного размещения этого объекта на территории Самарской области. Рассчитываем, что этот масштабный проект также будет реализован - на средства инвесторов", - цитирует Азарова пресс-служба.Одной из тем для обсуждения на встрече стало создание цифровой платформы управления спортивными объектами. Это единый ресурс, где будет представлена информация о расписании тренировок, загруженности залов. Таким образом, каждый человек будет иметь возможность онлайн выбрать удобное время для занятий физкультурой."Это очень перспективный проект, который мы намереваемся реализовывать на территории Самарской области", - цитирует Азарова пресс-служба.Губернатор также рассказал о ходе строительства в Самарской области объектов, которые создаются в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". По его словам, работы идут в графике."Рассчитываю, что получим поддержку федерального правительства и министерства спорта при возведении гимнастического комплекса "Немов-центр" - проекта, который будет реализовываться в Тольятти", - добавил Азаров.Глава региона также пригласил Матыцина на открытие в Самаре Дворца спорта. Губернатор и министр спорта России обсудили возможность проведения на этой площадке спортивных состязаний международного уровня по хоккею и по керлингу."С нашей стороны делается все необходимое для того, чтобы проекты, которые в Самарской области задуманы или находятся на стадии завершения, были обязательно успешными", - сказал Матыцин.

https://ria.ru/20210412/planetariy-1727951645.html

https://ria.ru/20210405/soglashenie-1604312841.html

https://ria.ru/20201225/pokhvistnevo-1590996755.html

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россия, олег матыцин, дмитрий азаров, москва, самарская область, общество