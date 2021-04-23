https://ria.ru/20210423/roddom-1729646052.html

Женщина родила на дне открытых дверей в московском роддоме

Женщина родила на дне открытых дверей в московском роддоме

Беременная женщина пришла на день открытых дверей в роддоме номер четыре при больнице имени Виноградова в Москве и родила прямо во время мероприятия, ребенок... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T14:49

2021-04-23T14:49

2021-04-23T15:08

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Беременная женщина пришла на день открытых дверей в роддоме номер четыре при больнице имени Виноградова в Москве и родила прямо во время мероприятия, ребенок появился на свет здоровым, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы."На день открытых дверей в роддом номер четыре при больнице имени Виноградова пришла молодая женщина на 36-й неделе беременности. Этот роддом она выбрала для рождения своего ребенка, но хотела заранее познакомиться с врачами и получить ответы на интересующие ее вопросы. В этот же день она решила воспользоваться представившейся возможностью пройти дополнительное обследование в стационаре", - сообщили в пресс-службе.В столичном департаменте здравоохранения рассказали, что во время обследования врачи обнаружили учащение сердечных сокращений плода, что свидетельствовало о возможном нарушении в его развитии."Врачи перевели девушку в родильный блок, где подтвердилось их опасение — пуповина малыша крепилась не к плаценте, а к ее оболочке. Такая патология несет в себе серьезный риск во время родов, поскольку может привести к разрыву оболочки, кровеносных сосудов и пуповины. Это может стать причиной гибели ребенка", - добавили в ведомстве.К счастью, врачи вовремя обнаружили проблему и незамедлительно направили пациентку на операцию. На свет появился здоровый малыш весом 3 450 граммов и ростом 45 сантиметров.

https://ria.ru/20210419/rody-1728986097.html

https://ria.ru/20210329/transplantatsiya-1603281325.html

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