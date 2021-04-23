https://ria.ru/20210423/remont-1729669920.html

Более 300 километров тротуаров отремонтируют в Подмосковье

Более 300 километров тротуаров отремонтируют в Подмосковье

Больше 300 километров тротуаров отремонтируют в Московской области в 2021 году. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказал министр транспорта и дорожной... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T16:30

2021-04-23T16:30

2021-04-23T16:30

новости подмосковья

алексей гержик

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729668492_0:154:2000:1279_1920x0_80_0_0_1ac7bda95a64324040cd5df074c420ae.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Больше 300 километров тротуаров отремонтируют в Московской области в 2021 году. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.Тротуары — очень важная тема для Подмосковья, заявил он. Местные власти видят обращения жителей по этому вопросу.Это рекордный объем планируемых работ — 2,1 тысячи объектов. Участки, на которых запланирован ремонт, отбираются по нескольким критериям. Среди них обращения жителей, голосование на портале "Добродел" и аварийность объекта. Основные работы по ремонту и укладке тротуаров запланированы в Истре, Подольске, Балашихе, Одинцовском и Раменском городских округах."Мы должны поддерживать свой высокий уровень в рамках президентского проекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“", — заявил Гержик.В Московской области приступили к дорожным работам раньше обычного. Специалисты начали с тротуаров 12 апреля, а полномасштабный ремонт стартовал 15-го числа. По состоянию на 22 апреля в Подмосковье в работе находится уже 141 дорога. Например, ремонтируется дорога регионального значения — Шереметьевское шоссе в Химках. Там достаточно плотное движение, поэтому она попала в первую очередь.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей гержик, московская область (подмосковье)