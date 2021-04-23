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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210423/remont-1729669920.html
Более 300 километров тротуаров отремонтируют в Подмосковье
Более 300 километров тротуаров отремонтируют в Подмосковье
Больше 300 километров тротуаров отремонтируют в Московской области в 2021 году. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказал министр транспорта и дорожной... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T16:30
2021-04-23T16:30
новости подмосковья
алексей гержик
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Больше 300 километров тротуаров отремонтируют в Московской области в 2021 году. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.Тротуары — очень важная тема для Подмосковья, заявил он. Местные власти видят обращения жителей по этому вопросу.Это рекордный объем планируемых работ — 2,1 тысячи объектов. Участки, на которых запланирован ремонт, отбираются по нескольким критериям. Среди них обращения жителей, голосование на портале "Добродел" и аварийность объекта. Основные работы по ремонту и укладке тротуаров запланированы в Истре, Подольске, Балашихе, Одинцовском и Раменском городских округах."Мы должны поддерживать свой высокий уровень в рамках президентского проекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“", — заявил Гержик.В Московской области приступили к дорожным работам раньше обычного. Специалисты начали с тротуаров 12 апреля, а полномасштабный ремонт стартовал 15-го числа. По состоянию на 22 апреля в Подмосковье в работе находится уже 141 дорога. Например, ремонтируется дорога регионального значения — Шереметьевское шоссе в Химках. Там достаточно плотное движение, поэтому она попала в первую очередь.
московская область (подмосковье)
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алексей гержик, московская область (подмосковье)

Более 300 километров тротуаров отремонтируют в Подмосковье

16:30 23.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковРемонт тротуара в Подмосковье
Ремонт тротуара в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Больше 300 километров тротуаров отремонтируют в Московской области в 2021 году. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
Тротуары — очень важная тема для Подмосковья, заявил он. Местные власти видят обращения жителей по этому вопросу.
"Ежегодно мы стараемся как можно больше обустроить и отремонтировать тротуаров. На этот год у нас в плане 320 километров. И Андрей Юрьевич (Воробьев, губернатор. — Прим. ред.), когда мы ему докладывали об этом, обратил на это особое внимание. И мы по его поручению запланировали в этом году даже вторую волну", — сказал Гержик.
Это рекордный объем планируемых работ — 2,1 тысячи объектов. Участки, на которых запланирован ремонт, отбираются по нескольким критериям. Среди них обращения жителей, голосование на портале "Добродел" и аварийность объекта.
Основные работы по ремонту и укладке тротуаров запланированы в Истре, Подольске, Балашихе, Одинцовском и Раменском городских округах.
"Мы должны поддерживать свой высокий уровень в рамках президентского проекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“", — заявил Гержик.
В Московской области приступили к дорожным работам раньше обычного. Специалисты начали с тротуаров 12 апреля, а полномасштабный ремонт стартовал 15-го числа. По состоянию на 22 апреля в Подмосковье в работе находится уже 141 дорога. Например, ремонтируется дорога регионального значения — Шереметьевское шоссе в Химках. Там достаточно плотное движение, поэтому она попала в первую очередь.
 
Новости ПодмосковьяАлексей ГержикМосковская область (Подмосковье)
 
 
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